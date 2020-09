Detingut un passatger d'avió a Palma després d'arrencar un tros d'orella a un altre

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 29 anys d'origen britànic com a presumpte autor d'un delicte de lesions, per agredir a un altre passatger al qual va arribar a arrencar un tros d'orella d'una mossegada, a l'interior d'un avió que acabava d'aterrar en l'aeroport de Palma.

El succés va passar dijous passat a la nit, quan agents destinats a Son Sant Joan van ser requerits per la tripulació d'un avió procedent de Birmingham (Anglaterra) a causa d'un passatger que havia tingut un comportament conflictiu durant un vol a Palma, ha informat l'institut armat en un comunicat.

Després que la tripulació li negués el servei de begudes alcohòliques durant el vol, el passatger, en estat d'embriaguesa, va fer cas omís de les indicacions dels tripulants, va intentar obrir el compartiment de begudes de l'avió i va arribar fins i tot a beure's la consumició que li va treure a un altre passatger.

Mentre els agents recaptaven les dades sobre el que havia passat durant el vol, es van adonar d'una baralla que s'estava produint a l'interior de l'aparell. En entrar van trobar al jove agredint a un altre passatger, al qual li havia arrencat parcialment l'orella dreta d'una mossegada. L'home va ser reduït i immobilitzat pels guàrdies civils per a procedir a la seva detenció.

La víctima, un compatriota del detingut, va ser traslladat a una clínica de Palma on va quedar ingressat per les ferides que presentava. Per part seva, els agents que van intervenir van ser atesos en el mateix aeroport per lesions lleus.

La Guàrdia Civil és la que intervé en aquesta mena de successos, que no són molt freqüents, en ser la responsable de la seguretat i l'ordre públic en totes les instal·lacions de la zona restringida dels aeroports, així com a l'interior de les aeronaus tant d'arribada com de sortida, explica a la nota. Els agents estenen acta del succeït en cada cas i, si és necessari, detenen al responsable, com va ocórrer el dijous a Palma.