Madrid acull la primera manifestació de militars de la democràcia

Uns 200 militars de tot Espanya van secundar ahir a Madrid una manifestació convocada per tres associacions professionals de les Forces Armades per exigir unes retribucions «dignes» que equiparin les seves nòmines a les dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE ) i la millora de la seva carrera professional.

Sota el lema «Menys paraules i més fets. Retribucions justes», la marxa convocada per ATME, ASFASPRO i UMT va congregar gairebé 300 militars de tot Espanya que, portant armilles grogues i guardant distància, van protestar en un recorregut des de la plaça de les Cortes davant el Congrés dels Diputats fins a la seu del Ministeri d'Hisenda al carrer Alcalá.

El president de l'Associació Tropa Marineria Espanyola (ATME), Marc Antonio Gómez, va explicar que «la primera manifestació de militars en la democràcia» reivindica la «dignificació» de la carrera militar i un augment salarial per aconseguir unes retribucions «dignes», després de «moltíssims» anys reclamant-ho i estar en un «punt de no retorn», ja que «tots els ministres de Defensa han reconegut la greu situació dels militars» però no s'emprenen millores. En l'acte va destacar la presència de diversos dirigents de Vox.