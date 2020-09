El públic del Teatro Real de Madrid força la suspensió d'una funció per la falta de distància de seguretat

Escàndol al Teatro Real de Madrid. Les protestes i esbroncades d'un sector del públic per la falta de distància de seguretat entre butaques a les zones més barates del teatre ha forçat la suspensió de l'òpera 'Un ballo in maschera'.



Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, a crits de «¡fora, fora! o «¡suspensió!», els abonats de la zona de butaques Paraíso han impedit que la funció comencés a l'hora prevista (20:00 hores). Es queixaven que en aquesta zona no es guardava la distància de seguretat i que l'aforament en aquesta part del teatre (la més superior i lateral) superava el permès, quan en altres zones, segons testimonis d'alguns assistents a través de les xarxes socials, «hi havia dues butaques de separació entre espectadors».





50 minuts d'espera i dos intents fallits

El Real assegura que complia l'aforament

Davant la baralla muntada, el Real anunciava per megafonia que «els que no volguessin quedar-se o no estiguessin d'acord amb la recol·locació podien anar a les taquilles per a la devolució de l'import de les entrades».Mentrestant, l'orquestra va tocar l'obertura de l'òpera. No obstant, les protestes i esbroncades han seguit, cosa que ha obligat el mestre Nicola Luissoti a baixar del podi i aturar la representació.Després de 50 minuts d'espera i després de dos intents de reprendre la funció, al final la direcció del teatre ha decidit suspendre definitivament la representació davant les incessants protestes.A les xarxes socials alguns dels espectadors han compartit imatges i denúncies del succeït.A causa de la situació generada, la Policia Municipal de Madrid ha hagut d'anar al lloc, on han comprovat que l'aforament era l'adequat a les restriccions imposades per la crisi sanitària.Per la seva part, el Teatro Real ha sortit al pas de les crítiques a l'anunciar que per a la funció d'aquesta tarda s'havien venut 905 entrades, menys del 50% de l'aforament. En un comunicat, la direcció ha defensat que complia «totes les normes vigents» d'aforament i ha atribuït a un «grup minoritari» de persones la suspensió de l'obra per les seves queixes, malgrat que gran part d'aquests espectadors, diu, van ser ressituats. La direcció del Real obrirà una investigació per esbrinar les causes de la protesta del «galliner».L'òpera 'Un ballo in maschera', amb la qual obria la temporada 20/21 al Real va ser estrenada divendres amb la presència dels Reis.