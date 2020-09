Quatre ferits per arma blanca als voltants de l'antiga seu de 'Charlie Hebdo' a París

Quatre persones han resultat ferides aquest divendres per arma blanca als voltants de l'antiga seu a París del setmanari satíric 'Charlie Hebdo', famós per les seves controvertides caricatures de Mahoma i per haver estat objecte d'un atemptat terrorista el gener de 2015.

"S'ha perpetrat un atac per arma blanca en el barri XI de París prop de l'antiga seu de 'Charlie *Hebdo'", ha anunciat el primer ministre francès, Jean Castex, precisant que dels quatre ferits, dos es troben en estat "greu".

Segons informa el diari 'Libération', el primer dels atacs ha tingut lloc davant el fresc que ret homenatge als dibuixants de la revista i la víctima seria una dona.

D'acord amb 'Le Parisien', l'autor de l'atac està sent buscat i hauria aconseguit escapar amb metro. La Prefectura de Policia ha confirmat una "intervenció" en la zona del carrer Richard Lenoir i ha demanat a la població evitar l'àrea.