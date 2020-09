Una agenda controlada amb total discreció

L'absència de Felip VI en l'entrega de despatxos dels jutges ha posat sobre la taula una part de la feina discreta i rutinària que La Zarzuela i el Govern fan per elaborar l'agenda del Rei. Diversos treballadors i alts càrrecs ja retirats d'aquestes dues institucions que saben com s'ha gestionat aquest assumpte en les últimes dècades asseguren que mai s'havia escenificat un desacord entre l'executiu i la Casa del Rei d'aquesta forma. I això que hi ha hagut altres ocasions en què la Moncloa ha desaconsellat viatges o ha demanat canvis en els discursos redactats a la Zarzuela.

«No es va veure com un xoc quan José María Aznar va vetar la visita a Cuba el 1998», afirma un alt funcionari que va treballar a les ordres del Rei emèrit, que recorda també diverses ocasions en què l'executiu va demanar canviar frases de «discursos importants» del rei Joan Carles. Normalment, diu un altre que es va encarregar de l'agenda des de La Moncloa, el secretari general de la Presidència o el cap de Gabinet del president i el cap de la Casa del Rei resolen aquests problemes amb discreció i evitant sempre que les divergències es coneguin perquè no arribin al cap de l'Executiu i al Monarca. «És probable que la Casa del Rei s'hagi vist implicada per les ganes de filtrar la informació del poder judicial», va afegir l'exempleat de La Zarzuela.