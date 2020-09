El Ministeri de Sanitat recomana a Ayuso sense èxit estendre les mesures de confinament a tot Madrid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut per posar de manifest la manca d'entesa al sí del grup de cooperació creat amb la Comunitat de Madrid (CAM) per combatre la propagació del virus.

En una roda de premsa convocada per sorpresa, Illa ha explicat que les recomanacions que el Ministeri ha fet a la CAM van molt més enllà de les que a la mateixa hora anunciava el viceconseller de Salut, Antonio Zapatero, que bàsicament ampliaven el confinament a 8 zones més. Segons ha explicat el ministre, l'executiu havia recomanat a la CAM estendre les mesures de confinament «a tota la ciutat de Madrid i municipis que presentin incidències per sobre els 500 casos per 100.000 habitants». «Veurem què passa els pròxims dies», ha advertit. La Moncloa ha convocat la roda de premsa d'Illa contraprogramant la que havia anunciat a les 12 del migdia el viceconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero. Illa ha comparegut per recordar que «en l'estadi actual» correspon adoptar decisions a la Comunitat de Madrid, però considera que «per transparència» també cal «posar en valor» les recomanacions del Ministeri que «creiem que són les que s'han d'adoptar a Madrid».

En concret, segons el ministre, en les reunions amb la CAM el Ministeri ha recomanat que les mesures que ja s'han activat «s'estenguin a tota la ciutat de Madrid i municipis que presenten incidències per sobre els 500 casos per 100.000 habitants». També que es mantingui el permís de circulació de les persones però amb recomanació explícita «d'evitar qualsevol moviment innecessari a tota la CCAA». A més, «que es prohibeixi el consum en barra als bars i restaurants a tota la CCAA, i no només a les àrees confinades», i que «a tota la CCAA es restringeixi l'ocupació de les terrasses a un 50%.Illa ha recordat que cal actuar amb «determinació» i «prendre el control de la pandèmia a la Comunitat de Madrid» perquè vindran «setmanes molt dures».

«Hem valorat traslladar en públic les recomanacions per ransparència», ha dit el ministre, i «veurem com evolucionen les coses en els pròxims dies».