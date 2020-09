La violació en grup i assassinat d'una jove commociona l'Índia

La mort ahir d'una jove «intocable», membre de l'escalafó més baix del sistema de castes hindú, després de ser violada en grup per homes de casta superior, ha desencadenat la indignació a l'Índia contra la violència que encara pateix la dona, sobretot en aquest grup social marginat.

La víctima, de 19 anys, estava hospitalitzada des que el 14 de setembre va ser violada per quatre homes al poble d'Hathras, a l'estat nord d'Uttar Pradesh. Aquell dia la jove havia sortit amb la seva mare al camp a tallar herba i en un moment en què totes dues es van separar, els agressors van arrossegar la víctima a un lloc ocult, on la van violar i la van intentar escanyar, segons la versió de la família de la jove recollida en un comunicat per la Policia de Hathras.