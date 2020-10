Una cinquantena de societats científiques, als polítics: «A la salut vostès manen, però no en saben»

Cinquanta-cinc societats científiques de l'Estat espanyol s'han unit en un manifest per demanar que les decisions contra el coronavirus es basin "en la major evidència científica possible deslligada del continu enfrontament polític". "A la salut vostès manen, però no en saben", adverteixen a la classe política al comunicat, on reclamen una resposta "coordinada, equitativa i basada exclusivament en criteris científics clars, comuns i transparents". En un manifest en forma de decàleg, les societats –que representen més de 170.000 professionals sanitaris de tot l'Estat- estableixen les directrius que creuen que haurien de marcar la lluita contra la covid-19.

"En nom de més de 47 milions d'espanyols, vostès i les seves famílies incloses, hem de canviar ja tanta inconsistència política, professional i humana", subratllen.



Sense interferències polítiques

"Aquí i ara, la lentitud burocràtica en resoldre temes legals, tècnics i administratius només aconsegueix agreujar les solucions; frenin ja tanta discussió i corrin a l'acció", escriuen al manifest, on demanen també un protocol nacional que vagi a banda de les actuacions territorials que estableixi criteris comuns "sense la menor interferència ni pressió política".

Segons els sanitaris, els criteris han de definir normes generals de prevenció, estratègies de rastreig, gestió de pacients afectats i dels centres sociosanitaris. Tal i com apunten, han de ser les autoritats sanitàries, sense ingerències polítiques, qui han d'establir les prioritats d'actuació respecte a altres malalties, canvis organitzatius i previsions adequades a qualsevol patologia, sigui quina sigui l'edat del pacient i el nivell socioeconòmic.



Recursos sanitaris

D'altra banda, els col·lectius responsabilitzen els polítics de garantir el principi d'igualtat en les estratègies preventives i els recursos sanitaris i els recorden que han de crear "ja" una reserva estratègica nacional de material destinat a la prevenció i tractament dels afectats.

A més, constaten que l'atenció a la salut exigeix "flexibilitat i actualització" en la gestió dels recursos sanitaris i adverteixen que això només es pot fer "des del profund coneixement de les ciències de la salut" i "el verdader compromís d'incrementar els recursos per a investigació", que recorden que són molt inferiors als d'altres països europeus.