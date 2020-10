Detenen 3 exmembres d'ETA per un amagatall de la banda trobat el 2019

La Guàrdia Civil ha detingut tres exmembres d'ETA com a responsables d'un antic amagatall d'explosius de la banda descobert de manera fortuïta per un ciutadà al juny de 2019 a Atauri (Àlaba) i en el qual es van trobar diferents tipus d'explosius, temporitzadors, cordó detonant i detonadors. Els arrestats són Kepa Arkauz, Ekhine Eizaguirre i Imanol Jaio, que van formar part en el seu dia de l'anomenat «comando Ezpala» d'ETA, que va estar actiu entre els anys 2008 i 2010, i s'integrava dins del «complex Donosti» de la banda terrorista.

Als arrestats se'ls atribueix la responsabilitat d'un antic dipòsit d'explosius de la banda, una infraestructura que va ser localitzada al mes de juny de 2019 al municipi d'Arraia-Maeztu, al municipi d'Atauri de manera fortuïta per un ciutadà que passejava pel paratge en el qual s'havien enterrat dos bidons. Els tres individus van ser detinguts ahir a les localitats de Sant Sebastià i Zarautz, a la província de Guipúscoa, així com a Vitòria, a la província d'Àlaba. Se'ls imputa un presumpte delicte de dipòsit d'armes i explosius. Un d'ells, a més, ha estat detingut per pertinença a organització terrorista, en no haver estat investigat anteriorment per aquest delicte.

La detenció al febrer de 2010 del responsable del «complex Donosti» Ibai Beobide va propiciar la fugida dels seus integrants, dos dels quals, Eizaguirre i Arkauz, van ser arrestats el 2013 a Blois (centre de França) i condemnats a sis anys per associació de malfactors. Les investigacions realitzades han permès identificar el grup responsable de l'estructura logística anteriorment esmentada i els seus integrants.