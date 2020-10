Oriol Mitjà qüestiona Fernando Simón: No té la talla ni les habilitats per gestionar una pandèmia

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha apostat pel confinament domiciliari a Madrid "de forma quasi immediata". En declaracions a RAC1, ha valorat que la situació és molt dolenta i ha criticat que s'estan fent "poquíssims" tests. Ha afirmat que una de les solucions seria fer un testeig a tots els madrilenys però ha apuntat que la decisió que ell estaria a punt de prendre és el confinament estricte. "Haurien de fer un confinament a casa de tal manera que no hi hagués contacte entre la ciutadania", ha valorat.

D'altra banda, ha criticat la gestió feta pel director del Centre del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, de qui ha dit que "no té les habilitats" per gestionar la pandèmia.

Mitjà ha afirmat que Simón és "molt bona persona" i bon orador i que no se li qüestiona la dedicació però ha afegit que sí se li qüestiona si té les habilitats per gestionar una pandèmia. I al seu parer no les té. "No té el currículum per fer això, no té la talla", ha manifestat. Ha assegurat que així li va transmetre també l'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, qui li hauria dit que el comitè científic espanyol havia "fracassat" i no s'havia deixat ajudar per l'ambaixada de la Xina.

L'epidemiòleg ha continuat assegurant que Simón no té especialitat MIR i no s'ha dedicat al camp de l'epidemiologia, sinó que és molt bo en els treballs de camp, la logística i l'anàlisi de dades descriptives. "Explica molt bé la part descriptiva però no volem això, volem que ens digui què hem de fer per reduir incidències i números de morts", ha afegit.

Ha apuntat que a l'Estat "agrada molt més algú trempat" però ha insistit que si es parla de vides humanes "és molt més important que hi hagi persones que no sigui tan temprades però molt més efectives a l'hora de prendre decisions". En aquest sentit, ha assegurat que l'acció de Simón "ha estat molt pitjor que la que han posat en marxa a altres països amb els mateixos coneixements" i que el coneixement de científics d'altres zones és "infinitament superior".

Mitjà ha apuntat també que hi ha hagut una "manca de reacció per organitzar comitès d'experts que lideressin la pandèmia" tant a l'Estat com a Catalunya: "Ho han fet igual de malament". També ha criticat que la gestió de la pandèmia ha estat "molt polititzada".