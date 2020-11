El meu fill em pega: Una dura realitat que segueix creixent

Els expedients oberts a joves per violència filio-parental van augmentar un 4,6% durant l'any 2019, situant-se en 5.055 els procediments incoats a menors per aquesta mena de delicte, enfront dels 4.833 registrats durant el 2018. Aquestes dades es desprenen de l'informe 'Violència filio-parental a Espanya. Dades 2019' de la Fundació Amigo.

Aquest tipus de delictes ja suposa el 17,8% del total dels expedients oberts a menors d'edat i, segons la Fundació Amigo, evidencien un greu problema social, ja que s'estima que només es denuncien els casos més greus, entre un 10% i un 15% del total, per la qual cosa es tracta d'un problema que en la majoria de les ocasions és ocult.

Segons l'ONG, les memòries regionals de les Fiscalies de Menors de cada comunitat autònomes mostren resultats molt heterogenis. Andalusia és la regió on s'obren un major nombre d'expedients a menors per aquesta mena de delicte (1.136 durant 2019). Després se situa la Comunitat Valenciana amb 837, Comunitat de Madrid amb 687, 514 a Canàries i 312 a Catalunya.

"Cal tenir en compte que aquestes dades només assenyalen les situacions més greus, ja que existeix una xifra negra que no es detecta perquè no s'arriba a la denúncia. Per això continua sent necessària la labor de sensibilització i prevenció que eviti la instauració de la violència en l'àmbit familiar", ha afirmat Irene Gallego, psicòloga de Fundació Amigo.

En la seva opinió, "és de gran importància dotar de les estratègies necessàries a les famílies que pateixen aquesta problemàtica; un treball en xarxa que conjumini pautes, formació i coneixement sobre aquesta alarmant problemàtica, disminuirà l'estigma de les famílies que el viuen".

A través d'aquesta recerca, s'han analitzat diferents factors de risc que influeixen en la incidència d'aquesta mena de violència, així com la modificació de la conducta paternal per evitar el conflicte, la no acceptació de l'autoritat, el maltractament psicològic i la violència física.

En la recerca ha participat una mostra de més de 1.000 persones i s'ha constatat que la mitjana d'edat dels fills és de 15 anys i mig i la dels pares de 46 anys i mig. El 71,11% presenta el problema quan els fills tenen entre 12 i 18 anys i en el 63% la violència era exercida pels fills i en el 37% per les filles.

Una altra de les conclusions és que el 30,53% es tracta de fills únics; en el 74,01%, els fills han disminuït el seu rendiment escolar i en el 16,81% dels casos, han sofert assetjament escolar.

Així mateix, en el 64,35%, els fills presenten algun tipus d'addicció, el 40,87%, han estat testimonis d'alguna mena de violència i més de la meitat de les persones (52,6%) forma part de famílies nuclears, seguit d'un 26,5%, que són famílies monoparentals maternes.

Per a frenar la violència filio-parental, la Fundació Amigo desenvolupa el Projecte Convivint a Madrid, la Corunya, Vigo, Bilbao, Torrelavega, València, Castelló i Alacant. Un recurs gratuït per a famílies que viuen situacions de conflicte i que té l'objectiu d'acompanyar-les en l'adquisició de les estratègies, eines i habilitats necessàries per a afrontar la situació des d'una perspectiva diferent.

L'entitat ha posat en marxa un micromecenatge a la web fundacionamigo.org/vfp amb l'objectiu d'aconseguir fons per a continuar atenent de manera gratuïta a famílies que viuen aquest tipus de situacions.