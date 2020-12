Madrid acatarà la proposta de Nadal de l’Interterritorial

El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va afirmar ahir que l´Executiu regional acatarà la decisió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) sobre les celebracions de Nadal, encara que no estigui d´acord i dimecres hi votés en contra, perquè «el Govern de la Comunitat de Madrid sempre compleix la llei».

En una entrevista a Onda Cero, Escudero va justificar el rebuig de la Comunitat de Madrid al document sobre mesures enfront de la Covid-19 per a celebrar les festes de Nadal pel punt que fa referència als tancaments perimetrals de les comunitats autònomes amb excepció per als desplaçaments per reunions amb «familiars i afins» per «la dificultat que té», ja que veuen «molt difícil» que es pugi controlar. En aquest punt, va criticar que d´un òrgan com el Consell Interterritorial surtin «conclusions que no tenen aplicació real», i va destacar que el terme «afins», segons la RAE, es refereix a una persona «pròxima a una altra en parentiu, amistat, tracte o confiança».

A la pregunta de si Madrid es tancarà perimetralment per Nadal, va respondre que «caldrà veure exactament en quin sentit i per què via el Ministeri de Sanitat utilitza les conclusions que van sortir d´aquest Consell Interterritorial». Tanmateix, la Comunitat de Madrid proposarà que el 5 de gener es permeti també fer dinars i sopars de 10 persones, igual que el 24, 25 i 31 de desembre, i 1 i 6 de gener, ja que la Nit de Reis «és un dia molt important per a famílies», particularment per als nens.