Protestes a París acaben en aldarulls

Un manifestant amb un cartell on posa «Per la seva seguretat, vostè no tindrà llibertat». Reuters

París va tornar a viure ahir una jornada d´incidents en el context de la manifestació organitzada per protestar per la polèmica nova llei sobre seguretat. Grups de persones encaputxades van calar foc a cotxes aparcats, van fer miques els aparadors d´alguns comerços, d´un supermercat i van danyar una agència immobiliària i una sucursal bancària. Les accions dels radicals es van produir malgrat el gran desplegament policial per evitar la violència que es va registrar fa una setmana. Hi va haver, com a mínim, 22 detinguts.

A més de París, la protesta contra la llei de seguretat es va estendre a gairebé 90 ciutats del país, malgrat que l´executiu va anunciar la seva intenció de reformar els aspectes més polèmics del projecte. Les manifestacions es van unir en aquesta ocasió amb altres de convocades pels sindicats contra la precarietat creixent en l´ocupació. La manifestació de París va començar a la Porte de Lille sota el lema «Pels drets socials i la llibertat» i va comptar amb una gran participació, inclosos nombrosos activistes del moviment de les armilles grogues.

A poc a poc van augmentar la tensió i els aldarulls, segons recull Europa Press. Les imatges que va captar la televisió francesa mostren automòbils incendiats i aparadors danyats, entre denses columnes de fum negre. La policia va transmetre el balanç del ministre de l´Interior, Gérald Darmanin.

Els manifestants també corejaven consignes que incloïen «Macron, prou!» o «Llei de seguretat, no, no. Seguretat social, sí, sí», i sostenien cartells que deien «Darmanin dimiteix» o «França: terra de drets policials».

Els convocants consideren que no és suficient l´anunci del Govern de retirar l´article 24 de la seva llei, que controlava la gravació i difusió d´imatges de forces de l´ordre, cosa que va ser considerat com un atac a la llibertat de premsa i d´expressió.

Segons el projecte de llei, la publicació d´imatges de forces de seguretat «amb l´objectiu de danyar el benestar físic o mental dels agents» podria causar una multa de fins a 45.000 euros i un any de presó. L´executiu va anunciar dimecres passat que aquest article serà totalment revisat i el president, Emmanuel Macron, va assegurar aquest divendres que en la seva nova formulació no s´inclourà la prohibició de gravar i difondre imatges de policies i gendarmes.

Però els convocants mantenen la pressió perquè no es fien de la nova redacció i exigeixen la retirada total d´una llei que comença el seu tràmit parlamentari.

Les manifestacions es produeixen en un context creixent de crítica al president Macron pel que es consideren atacs a lesllibertats fonamentals, una cosa que va negar en una entrevista amb el mitjà digital Brut aquest divendres.

El president va reconèixer algunes actuacions violentes de la policia que va considerar «inadmissibles» i que, va dir, seran sancionades, però va assenyalar que majoritàriament les forces de l´ordre franceses actuen amb mesura i dins de les regles deontològiques.

Macron va admetre també actes racistes en la policia, sobretot en els controls d´identitat, que va assenyalar que se centren més en persones que no són de pell blanca, una frase que li ha valgut les crítiques dels sindicats policials.