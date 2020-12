El rei Joan Carles presenta una declaració a l'Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal

El rei Joan Carles presenta una declaració a l'Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal | EP

El rei emèrit Joan Carles I ha presentat una declaració a l'Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal, quatre mesos després que se n'anés d'Espanya.La declaració, segons ha informat 'El País', no està relacionada amb els seus possibles béns a l'estranger, sinó amb l'ús de targetes bancàries de Juan Carlos I i els seus familiars amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, a qui està investigant la Fiscalia del Tribunal Suprem.

L'escrit, que ha remès a través del seu advocat, Javier Sánchez-Jonc, encara l'està analitzant Hisenda, que ha de respondre en els propers dies si accepta la regularització o sol·licita aclariments i quin és l'import a pagar.A principis del mes de novembre, la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, va revelar l'existència d'una tercera investigació relativa al rei emèrit, i de la qual s'ocuparà, com les dos anteriors, la Fiscalia del Tribunal Suprem amb la col·laboració del fiscal cap Anticorrupció Alejandro Luzón.

Aquesta tercera línia d'investigació s'uneix a les altres dues que ja té obertes el rei emèrit, la primera per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i que previsiblement s'arxivarà perquè no hi ha indicis que es puguin perseguir respecte a aquest aforat.

El segon expedient és el relatiu als pagaments amb una targeta de crèdit dels quals es podrien haver beneficiat Juan Carlos I i altres membres de la seva família tot i que no eren titulars del compte associat a la targeta.