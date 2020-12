El govern britànic admet que la nova variant de la covid-19 està «fora de control»

El govern britànic ha admès que la nova variant de la covid-19, que es contagia molt més ràpid que les anteriors, està "fora de control".

Així ho ha dit el ministre de Salut, Matt Hancock, en entrevistes a la BBC i SkyNews aquest diumenge. "Tenint en compte com de ràpid s'estén la nova variant del virus, serà molt difícil mantenir-lo sota control fins que haguem desplegat la vacuna", ha afegit Hancock, que ha demanat als ciutadans que actuïn "com si tinguessin el virus" i es quedin a casa per evitar més contagis.

Nova soca de la covid

La nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit podria estar infectant des de fa unes setmanes ciutadans de diversos països europeus, segons ha declarat aquest diumenge el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra.

Uns vint milions de persones estan confinades des d'aquest diumenge a Londres i la seva àrea metropolitana per l'augment de contagis de la Covid-19, pel que sembla per la mutació del virus, que el Regne Unit ha comunicat a l'Organització Mundial de la Salut (OMS ), un canvi que el fa més contagiós.

Precisament amb relació a aquest assumpte, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha reclamat en un tuit al Govern central que prohibeixi els vols amb el Regne Unit.

Prieto Alhambra, en una entrevista avui a l'emissora RAC1, ha explicat que des de fa un mes ja es parlava en l'àmbit científic d'una possible mutació del virus, que seria ara més contagiós, canvi que s'hauria detectat en diversos països europeus.

Ha indicat que encara és aviat per assenyalar si aquesta mutació és la causant de l'augment sobtat de casos a Londres, Alemanya, Itàlia o Espanya, encara que ha precisat que és gairebé segur que estigui ja present en diversos països europeus.

Evitar la propagació

Mentrestant, creixen els estats europees que suspenen les connexions aèries o ferroviàries amb el Regne Unit per evitar l'arribada de la nova soca del virus. Ja ho han fet els Països Baixos, Bèlgica i Itàlia. Espanya ho estudia, a l'espera d'una resposta "coordinada" de la Unió Europea.