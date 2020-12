El govern espanyol reforça el control de proves PCR en ports i aeroports a les persones procedents del Regne Unit

El govern espanyol reforçarà el control de proves PCR a les persones procedents del Regne Unit després de l'alerta de l'expansió d'una nova variant de coronavirus. Això sí, de moment, s'opta per no tallar les comunicacions ni suspendre vols – com han fet en altres països – a l'espera de la reunió de la Unió Europea (UE) d'aquest dilluns 21 de desembre. Espanya sosté que manté la seva postura que "qualsevol decisió" en aquest sentit, ha de ser "comunica" i s'ha d'evitar "la unilateralitat". Per això sosté que en aquesta trobada defensarà la necessitat d'adoptar unes mesures que siguin "coordinades".

Pel que fa a les mesures immediates, davant la situació comunicada aquest dissabte per les autoritats britàniques, el govern espanyol aposta per reforçar el control de verificació de PCR en ports i aeroports. En aquest sentit, recorda que per poder viatjar és obligatori haver-se realitzat el test setanta-dues hores prèvies a la seva arribada amb resultat negatiu.