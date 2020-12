Europa confirma que la nova soca del coronavirus és més transmissible però no més infecciosa

La nova soca del coronavirus detectada al Regne Unit és «més transmissible» que les variants existents, però no hi ha evidències que sigui més infecciosa, va alertar aquest dilluns el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC).

Les anàlisis preliminars realitzades fins ara revelen un potencial estimat per augmentar la taxa de reproducció en un 0,4 o més i un augment de la transmissibilitat de fins al 70%.

«No hi ha cap indici en aquest moment d'una gravetat infecciosa associada més gran amb la nova variant», consta en un comunicat enviat per aquesta agència amb seu a Estocolm.

L'ECDC va assenyalar que s'estan realitzant estudis per determinar el risc de reinfeccions i sobre l'eficàcia a les vacunes del nou cep, que també ha sigut detectat en països com Islàndia, Dinamarca i Holanda.



«Atès que no hi ha prou evidència per revelar fins a quin punt la nova variant del virus s'ha transmès fora del Regne Unit són necessaris esforços puntuals per prevenir i controlar la seva propagació», avisa l'ECDC.

El Govern britànic va reforçar fa dos dies les restriccions de moviment de la població a Londres i el sud-est d'Anglaterra per l'alarmant augment dels casos de la Covid-19, que els experts relacionen amb una nova variant del coronavirus altament contagiosa.

