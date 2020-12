Espanya registra 12.662 nous positius per covid-19 i suma 126 defuncions

Espanya registra 12.662 nous positius per covid-19 i suma 126 defuncions

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dijous, vigília de Nadal, 12.662 nous casos positius de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia a Espanya en 1.854.951 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de dimecres n'hi ha hagut 126, i ara la xifra total és de 49.824. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 385.625 des de l'inici de la pandèmia. En la darrera setmana n'ha registrat 12.550. Catalunya se situa al capdavant de la llista de Comunitats Autònomes en aquest àmbit amb 12.625. Des del principi de la pandèmia al Principat hi ha hagut 340.993 casos confirmats de covid-19.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.070. Per darrere hi ha Catalunya amb 1.595, i a molta distància Extremadura amb 490, Galícia amb 486, el País Basc amb 367 o Andalusia amb 296.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 49.824 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 126 més que dimecres. Segons l'informe del Ministeri, 634 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 99 s'han produït a Andalusia, 92 al País Valencià, 58 a Castella i Lleó o 54 a l'Aragó. A Catalunya n'hi ha hagut 39 i a Madrid 36.

Des de l'inici de la pandèmia 207.208 persones han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 17.776 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.235 hospitalitzats, 162 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 54.113 i 3.840 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 189 persones, 8 a l'UCI. Catalunya comptabilitza 29.303 hospitalitzats (2.396 a l'UCI) i 160 en els darrers 7 dies (6 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 10.744 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 8,8% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.666 persones, el 10,84% de llits.

També hi ha 1.907 ingressos en UCI, un 19,98% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 373, el 29,3% del total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.264 persones hospitalitzades per la infecció i 1.642 han estat donades d'alta.

De les 1.264 hospitalitzacions que hi ha hagut des de dimecres, 280 s'han produït a Catalunya, 248 al País Valencià, 215 a Madrid i 110 a Andalusia.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus