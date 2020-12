Trump cedeix i desbloqueja el pla de rescat de la pandèmia

Donald Trump va posar fi al caos que ell mateix va crear i finalment, de manera abrupta, va signar la llei que inclou 900.000 milions de dòlars de rescat davant la pandèmia i 1,4 bilions per finançar el govern fins a setembre de 2021. El desbloqueig arriba després de cinc dies en els quals va semblar que cobrava força l'amenaça d'un tancament administratiu del govern federal.

Amb el país abocat a un precipici de crisi, Trump va deixar als llimbs el decret dimarts, argumentant en un vídeo penjat a Twitter que volia xecs per als ciutadans de 2.000 dòlars en lloc de 600. Sense arribar a amenaçar formalment amb un veto que podria haver estat superat pel Congrés, va postergar la signatura el temps suficient perquè dissabte expiressin dos dels programes de prestacions a la desocupació, que ara la llei reactiva. La seva rebequeria, però, representarà un retard en la implementació d'aquests programes que assisteixen a 14 milions de nord-americans.

La signatura, diumenge, des de Florida on passa les festes nadalenques, va arribar per sorpresa. Primer el president, que va passar el cap de setmana entre partida i partida de golf tuitejant contra la llei, va penjar a la tarda un missatge per anunciar «bones notícies». Dues hores després, aquest cop sense anunci en el seu compte a la xarxa social, la Casa Blanca va emetre un comunicat anunciant la rúbrica, que segons va explicar un portaveu es va produir abans que Trump anés a la tarda al seu club de golf.

La Casa Blanca va enviar també un comunicat amb una declaració de Trump on, amb un injustificat to triomfalista, i en un text esquitxat de falsedats, explicava que va tornar a al Congrés la llei amb revisions i canvis que vol que es facin en la norma. Trump prometia votacions a les Cambres, però ni de bon tros està garantit que realitzin les alteracions que ell proposa. De fet es dóna per fet que seran ignorades.

Tot i que la Casa de Representants havia de votar ahir una proposta dels demòcrates per elevar a 2.000 dòlars l'ajuda directa als ciutadans, la mesura té l'oposició republicana i dubtosament veurà la llum al Senat, controlat pels conservadors, que es reuneix avui però per votar per anul·lar el veto a el pressupost de Defensa de Trump. No hi va haver cap menció a canvis en el rescat en el primer missatge que va penjar el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, aplaudint el president per signar.

No està clar què ha portat a el canvi de parer a Trump. Al llarg del cap de setmana s'havien intensificat les crítiques demòcrates però també, sobretot, les pressions dels republicans, tant en públic com en privat.