El PP acusa el PSOE d'haver usat el ministeri de 'trampolí'

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha desitjat aquest dimecres "el millor en termes personals" al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que serà candidat de PSC a la Generalitat, i que en la seva opinió ha demostrat dignitat en moments molt difícils.



En una entrevista a TVE, Iglesias ha expressat el seu "màxim respecte" a les decisions del PSOE i no ha volgut pronunciar-se sobre la polèmica que s'hagi triat un candidat que sigui ministre després de la renúncia de Miquel Iceta.



A aquesta qüestió, ha dit, haurà de respondre el mateix Illa, el PSOE i el PSC.



"He de ser respectuós per les decisions d'un altre partit. En el pla personal li tinc molta estima, ha estat un ministre molt digne i ha demostrat aquesta dignitat en moments molt difícils", ha exalçat Iglesias, que tot i això ha considerat que Jéssica Albiach, l'aspirant d'En comú Podem a la Generalitat, és la "millor candidata".





El PP acusa Illa d'haver utilitzat el Ministeri com "trampolí"

Arrimadas carrega contra el PSOE per "escapçar" Sanitat

En medio de la peor pandemia vivida en un siglo y con unos meses durísimos todavía por delante, el PSOE decide descabezar el Ministerio de Sanidad para presentar a Salvador Illa de candidato en Cataluña. Una irresponsabilidad. La única prioridad debería ser salvar vidas. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 30, 2020

"Una irresponsabilitat. L'única prioritat hauria de ser salvar vides", sentencia.

Illa ha sido un buen ministro de Sanidad en un año durísimo y así se lo hemos reconocido en el Congreso, pero dudo mucho que pueda seguir siéndolo a la vez que candidato.Necesitamos a alguien centrado sólo en combatir la tercera ola de la pandemia.El Gobierno debe ser responsable — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 30, 2020

La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha acusat aquest dimecres a titular de Sanitat, Salvador Illa, d'haver utilitzat el Ministeri que dirigeix ??com "trampolí polític" per ser el pròxim candidat de PSC a les eleccions catalanes i, en aquest punt, li ha retret la seva "persecució política" a la Comunitat de Madrid en la gestió del coronavirus.Així ha valorat Gamarra en declaracions a Europa Press que Illa hagi decidit presentar-se pel PSC als comicis catalans del pròxim 14 de febrer. "Màscares fora", ha expressat la dirigent popular, que ha criticat que la missió d'Illa "no era la de dirigir el Ministeri de Sanitat, sinó ocupar la quota del PSC dins el Govern".En aquest sentit, ha carregat contra Illa per la "pitjor gestió" de la pandèmia, que demostra, a parer seu, que el seu objectiu "mai va ser gestionar la sanitat de tots els espanyols, sinó buscar un trampolí des del punt de vista polític".La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha carregat contra el Partit Socialista per cometre la "irresponsabilitat" d'"escapçar" en plena pandèmia el Ministeri de Sanitat en optar pel seu titular, Salvador Illa, com a candidat a les eleccions catalanes del 14 de febrer.En un missatge a Twitter, Arrimadas es refereix així a la decisió presa pels socialistes que sigui Illa el candidat a la Generalitat després de renunciar Miquel Iceta."Enmig de la pitjor pandèmia viscuda en un segle i amb uns mesos duríssims encara al davant, el PSOE decideix escapçar el Ministeri de Sanitat per presentar a Salvador Illa de candidat a Catalunya", lamenta la presidenta de Cs.També s'ha pronunciat en les xarxes socials el portaveu de Més País al Congrés, Íñigo Errejón, qui per la seva banda ha demanat a Govern que sigui "responsable" amb el relleu d'Illa en Sanitat."Illa ha estat un bon ministre de Sanitat en un any duríssim i així li ho hem reconegut al Congrés, però dubto molt que pugui seguir sent-ho alhora que candidat. Necessitem algú centrat només a combatre la tercera onada de la pandèmia. El Govern ha de ser responsable ", assenyala Errejón.