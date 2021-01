Bárcenas, disposat a col·laborar en el cas Púnica i de la caixa B del PP

A la presó pel cas Gürtel i a punt de tornar a asseure's a la banqueta en el judici de la caixa B del PP, l'extresorer de la formació Luis Bárcenas s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la Justícia i contar el que sap del finançament del partit, una voluntat que s'estendria també al cas Púnica.

Tal com ha avançat aquest dimecres el diari El País i han confirmat a Efe fonts pròximes a l'extresorer, Bárcenas tindria la intenció de col·laborar en el judici que se celebrarà el pròxim 8 de febrer sobre el presumpte pagament de la reforma de la seu nacional del PP al carrer Gènova de Madrid amb diners de la suposada caixa B.

A part d'aquest procediment, en el qual s'enfronta a una petició fiscal de 5 anys de presó, Bárcenas també estaria disposat a esclarir els secrets del finançament del partit a Madrid investigats en el cas Púnica, una causa on ell no està imputat.

Segons les fonts, que indiquen que ja hi ha hagut alguna conversa amb la Fiscalia, l'extresorer encara podria comptar amb documentació rellevant per a aquesta causa, on estan investigats exdirigents de la formació com Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Francisco Granados.

En cas que Bárcenas, condemnat a 29 anys de presó per la trama Gürtel, aportació nous dades, aquests podrien ser també d'interès en la causa que investiga el jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional sobre una suposada comptabilitat paral·lela del PP amb donacions d'empresaris a canvi d'adjudicacions.

Poc abans de Nadal, l'extresorer del PP es va quedar sense advocat per quarta vegada en el seu periple judicial. El lletrat Joaquín Ruíz de Infante va renunciar al seu defensa al no haver aconseguit, després de diversos intents, que l'Audiència Nacional llibertés fons de Bárcenas per a satisfer el seu dret a la defensa.

Va agafar el relleu l'advocat Gustavo Galán, que també porta la defensa d'altres implicats en el cas Gürtel com Isabel Jordán o els exalcaldes de Boadilla de la Muntanya i Majadahonda (Madrid) Arturo González Panero i Guillermo Ortega, respectivament.

A més de les seves causes judicials, Bárcenas figura com perjudicat en la peça Kitchen del cas Villarejo on s'investiga si la seva família hauria estat espiada a la recerca de documents comprometedors per a dirigents del PP que podrien estar en el seu poder, una operació "para-policial" presumptament orquestrada des del Ministeri de l'Interior i pagada amb fons públics entre 2013 i 2015.



El PP resta importància a les possibles revelacions

El PP ha restat aquest dimecres importància a les possibles revelacions que pugui fer Bárcenas. La portaveu del PP en el Congrés dels Diputats, CucaGamarra, ha defensat que el president del seu partit, Pablo Casado, té un compromís "total i absolut" amb l'exemplaritat.

A més, s'ha desvinculat de Bárcenas, de qui ha dit que fa "molt temps" que no està al PP perquè "va ser expulsat" i "a partir d'aquí haurà d'assumir les seves responsabilitats judicials", segons ha afirmat la dirigent "popular" en una entrevista amb TVE.