Localitzen Miguel Ricart, condemnat pel crim d'Alcàsser, en una casa okupa a Madrid

Miguel Ricart, l'únic condemnat pel crim de les nenes d'Alcàsser i al qual se li va perdre la pista el 2013 una vegada va sortir de la presó, ha sigut localitzat en una casa okupa al districte de Carabanchel (Madrid), segons ha avançat el periodista de La Sexta Manuel Marlasca.

Pel que sembla, Miguel Ricart era en un edifici 'okupa' al qual acudeixen toxicòmans i venedors de droga i que sovint és objecte de denúncies per part dels veïns. La policia va acudir allà aquest divendres per a un control rutinari i va trobar Ricart. Els agents li van demanar que s'identifiqués i aquest els va mostrar el seu DNI.

Ricart, àlies 'El Rubio', va ser l'únic condemnat pel triple assassinat de les nenes de 14 i 15 anys Miriam, Toñi i Desirée que van desaparèixer el novembre de 1992 i els cossos de les quals van ser localitzats al paratge de La Romana el 27 de gener de 1993. L'altre presumpte autor d'aquests crims que van convulsar la societat espanyola, Antonio Anglés, va fugir i figura en parador desconegut des d'aleshores.

El novembre del 2013, l'abolició de la 'doctrina Parot' va permetre Ricart sortir de la presó després de complir 21 dels de 170 anys a què va ser condemnat, 10 abans de la data prevista si s'hagués continuat aplicant l'esmentada interpretació de la llei. La secció segona de l'Audiència Provincial de València va dictar l'excarceració de Ricart gairebé per unanimitat al rebutjar els recursos presentats per l'Advocacia de l'Estat, l'acusació popular de l'Associació Clara Campoamor i dues acusacions particulars de pares de dues de les víctimes. Ricart hauria d'haver sortit de presó el 2011, però un any abans es va decidir aplicar-li la 'doctrina Parot'.

Després que sortís de la presó d'Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ricart va deambular per diversos punts de la geografia espanyola, passant per Còrdova, Barcelona o municipis de les comarques del Maresme i la Selva. Després se li va perdre la pista, fins ara.