Salvador Illa obre la porta a negociar un avançament del toc de queda a les 20.00

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar ahir que les restriccions que permet l'actual estat d'alarma són «suficients per donar resposta» a la tercera onada. En una entrevista a SER Catalunya, Illa va argumentar que les mesures «ben aplicades» i «a temps» serveixen per doblegar la corba. Tanmateix, el ministre de Sanitat va afirmar que tindrà una «actitud d'escolta» amb les autonomies que plantegen avançar el toc de queda a les 20 hores. «Vull escoltar les argumentacions que facin els diferents responsables sanitaris», va dir Illa, que ha remarcat que si s'accepta la petició cal fer-ho amb les «màximes garanties» perquè la mesura limita drets fonamentals.

Illa va explicar que es podria modificar en el Consell de Ministres el decret d'estat d'alarma però que si es vol allargar la mesura més de 15 dies caldria que es votés al Congrés dels Diputats.

Pel que fa a l'increment de casos d'aquests últims dies, Illa va dir que és producte de Cap d'Any. També va afirmar que ja s'ha assolit la «velocitat de creuer» en la vacunació.

Seguir fins a la campanya

Salvador Illa va tornar a reiterar que seguirà de ministre de Sanitat fins que comenci la campanya electoral dels comicis catalans. El candidat del PSC ha dit que li «és igual» l'anomenat «efecte Illa: «Jo soc un servidor públic, estic on creuen els meus companys que puc ser útil».

El ministre va dir que té un «projecte per a Catalunya» i que l'explicarà quan comenci la campanya. Illa també va assegurar que no formarà part d'un mateix govern amb un partit que defensi la independència. Finalment, Salvador Illa va negar que hi hagi partits que estiguin actuant en nom del PSC en la presentació de recursos contra l'ajornament electoral.