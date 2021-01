El Kremlin minimitza el suport a Navalni i denuncia la ingerència dels EUA

El Govern de Rússia no afronta cap problema de descontentament massiu entre la seva població, el fenomen Navalni està sent atiat de manera artificial per la premsa forana i potències estrangeres estan interferint en els assumptes interns de l'Estat. Aquesta va ser, en síntesi, la reacció dominant entre la classe dirigent i l'establishment rus l'endemà de les manifestacions de protesta no autoritzades més multitudinàries celebrades al país eurasiàtic durant els últims anys.

Mitjançant el seu portaveu, Dmitri Peskov, el Kremlin va minimitzar ahir la importància de les accions i mítings que van tenir lloc el dia anterior en prop d'un centenar de ciutats i petites localitats de Rússia. «Ara diran que molta gent va participar en l'acció il·legal, i no, va sortir poca gent, molta gent vota per Putin», va explicar el portaveu presidencial durant una entrevista al primer canal de televisió.

La suposada ingerència i suport als manifestants, en particular dels EUA i la UE, és una altra de les idees que han destacat autoritats i líders propers a l'oficialitat. Després de les crítiques de la portaveu d'Exteriors, Maria Zajárova, al comportament de l'ambaixada dels EUA a Moscou, Peskov es va convertir en la segona veu a censurar a l'esmentada legació. «Per descomptat, és una ingerència directa i indirecta en els nostres assumptes interns», va assenyalar el portaveu.