Patrimoni li va donar el «Fortuna» al Rei emèrit i també li va treure

Lady Di va inspirar el més important obsequi rebut per Joan Carles I. La princesa del poble i el seu marit aparent, Carles d'Anglaterra, viatjaven en el vetust Fortuna dels anys 80 quan aquest va haver de ser remolcat al port de Sóller per dos pesquers, després de patir una avaria en els seus sistemes elèctrics. Aquesta humiliació internacional va portar el capritxós monarca a sol·licitar un recanvi per totes les vies possibles, fins al punt que Felipe González abandonava una audiència a Marivent al crit de «el Rei necessita un iot nou». Aquesta frase resultaria avui obscena en un líder d'esquerres, quelcom que demostra el canvi de sensibilitat al voltant de la figura de l'emèrit.

L'última commoció provocada per Joan Carles I s'ha desfermat en desvetllar eldiario.es que Patrimoni Nacional paga actualment els assistents regis a Abu Dhabi. Com de costum, a Mallorca es pot doblar l'aposta, perquè l'organisme públic va abonar durant gairebé quinze anys totes les despeses del nou Fortuna, nascut amb el mil·lenni. La institució era la veritable propietària del iot de 20 milions d'euros, un regal al monarca per part dels hotelers mallorquins.

També va ser a l'illa on Sabino Fernández Campo va declarar que «el Rei no pot admetre regals com un iot, perquè es crea una obligació». Aquestes opinions li van suposar l'acomiadament al llegendari cap de la Casa. Amb Fernández Campo destituït, Joan Carles I no va acceptar sinó que pràcticament va imposar la col·lecta dels empresaris turístics mallorquins. L'excusa per a l'última edició del Fortuna era recompensar la promoció que els estiuejos del Cap de l'Estat suposaven per a Mallorca. No obstant això, els hotelers van quedar sorpresos el dia del lliurament del iot al Dic de l'Oest palmesà. A l'acte no hi va assistir cap membre de la Família Reial, sinó el prosaic responsable de Patrimoni Nacional a qui quedaria adscrita l'embarcació.

Joan Carles I pot dir que «Patrimoni me'l va donar, i Patrimoni me'l va treure». La Casa del Rei va atribuir la falsa renúncia al iot el 2013 a un exemple d'«austeritat» de Joan Carles I, i de solidaritat amb les tribulacions dels ciutadans. En realitat, va ser el mateix Mariano Rajoy qui va transmetre al monarca que el Govern li retiraria la seva costosíssima joguina, en un veredicte que va ser innegociable.