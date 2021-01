El Govern salva el decret per agilitzar els fons europeus gràcies a l'abstenció de Vox

El Govern va patir ahir per aprovar el reial decret amb mesures que permetran agilitzar l'arribada dels fons europeus a Espanya. Socialistes i morats no van aconseguir el suport d'alguns dels seus socis, entre ells ERC. Ni tan sols l'anunci de la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, de tramitar el reial decret com a projecte de llei, el que permetrà incloure esmenes dels grups parlamentaris, va fer canviar d'idea els republicans catalans. No obstant això, PSOE i Unides Podem van trobar un aliat inesperat: Vox. La formació de Santiago Abascal es va abstenir en la votació, permetent que el reial decret rebi el vistiplau del Congrés.

Davant la por de perdre la votació -hagués estat la segona vegada en tota la legislatura- pel «no» de PP, Vox, Cs, ERC, Junts, PDeCAT, UPN, la CUP i Foro Asturias, Calvo va insistir en diverses ocasions en què les mesures recollides en el reial decret tenen com a objectiu «poder executar i fer realitat els fons» que es van pactar a la Unió Europea i que suposen més de 170.000 milions d'euros per a Espanya. Segons va explicar, cal «tenir els instruments necessaris» i «dotar el país per estar en les condicions idònies» per gestionar aquests ajuts. Com a incentiu final, la vicepresidenta va obrir la porta a tramitar-lo com a projecte de llei perquè les formacions introdueixin els canvis que considerin necessaris.

Així i tot, Calvo no va aconseguir canviar el parer dels socis de Govern. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, es va mostrar contundent en assegurar que es tracta d'una mesura que deixa en l'oblit els treballadors i les pimes en favor de les grans multinacionals. «Hi ha qui es ven abans que els comprin. No es venguin abans d'hora», li va dir als membres de l'Executiu. A més, va criticar que es centralitzi la decisió del repartiment dels fons. Sense el suport dels republicans, la votació estava condemnada al fracàs.

Aliança estranya

La sorpresa va arribar quan Vox va anunciar que s'abstindria en la convalidació del reial decret i que donaria suport a la seva tramitació com a projecte de llei. Aquest gir de guió va permetre als partits del Govern salvar la votació. «Hem decidit abstenir-nos perquè ens sembla el més assenyat tenint en compte l'important i l'urgent que és que aquests fons arribin als espanyols amb independència del color de Govern que ho estigui gestionant», va explicar el portaveu parlamentari ultra, Iván Espinosa dels Monteros. El decret va rebre el suport del PNB, Bildu, Més País, Compromís, PRC, CC i Terol Existeix.