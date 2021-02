El govern espanyol restringeix els vols amb Brasil i Sud-Àfrica

El govern espanyol ha acordat aquest dimarts restringir els vols de l'Estat amb Brasil i Sud-Àfrica per evitar l'expansió de les dues noves soques del coronavirus. L'executiu ja tenia activa una limitació sobre els vols directes amb la Gran Bretanya per la soca britànica. Les restriccions afecten també els bucs de passatgers, i tenen una durada de 15 dies prorrogables. La mesura entra en vigor aquest dimecres a les 9h i no afecta els residents a l'Estat o d'Andorra que retornen d'aquests països, ni tampoc els passatgers que es troben en trànsit cap a tercers països.

Segons la ministra portaveu, Maria Jesús Montero, la mesura té com a objectiu "protegir la salut dels ciutadans" i reforçar el sistema sanitari d'acord a les mesures adoptades per la Unio Europea.

