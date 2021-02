Calvo: «La llei trans posa en perill els criteris d'identitat dels espanyols»

La vice-presidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va expressar la seva confiança a arribar a un acord amb el soci de Govern, Unides Podem, sobre el text de l'anomenada llei trans, però va admetre els seus dubtes sobre l'autodeterminació de gènere. «Em preocupa fonamentalment la idea de pensar que es tria el gènere sense més que la simple voluntat o el desig, posant en risc els criteris d'identitat de la resta dels 47 milions d'espanyols, això ha de tenir unes garanties», va explicar Calvo en una entrevista a la Cadena Ser. En aquest sentit, i sobre el fet que menors de 16 anys puguin canviar de sexe sense un informe mèdic, Calvo va precisar que la dificultat no és només la de l'edat, sinó «el fet de generar nous drets que han d'entrar a funcionar amb altres existents».

«No és només l'edat, i els assumptes relatius als menors han d'estar particularment protegits, però el problema és que els drets mai són absoluts en democràcia, sempre tenen límits, tots tenen perfils de col·lisió amb altres», va reiterar la vicepresidenta, que va admetre la seva preocupació «pels conceptes amb els quals es treballarà».

Calvo va rebutjar que el projecte de llei que defensa Unides Podem estigui mal fonamentat, però va insistir que «es tracta d'un tema delicat i important en el qual hi ha un col·lectiu que demana protecció i un avanç de drets que cal entendre».

Així mateix, va posar en valor l'experiència del PSOE en l'aprovació de lleis en matèria d'igualtat. «Totes les lleis d'igualtat que s'han fet en aquest país les ha fet el PSOE, totes han estat recorregudes per la dreta i totes han passat la prova del Tribunal Constitucional, que ha donat per bo el desenvolupament realitzat en dir que està ben interpretada la Constitució i que jurídicament s'ha fet bé, perquè no s'ha incorregut en inconstitucionalitat», va afegir.

«Això és el que vol fer el PSOE de la mà del seu soci Unides Podem», va afegir Calvo en relació amb la llei trans, tot demanant que «no es converteixi una finestra d'avanç dels drets en una mena de quimera». Va insistir, a més, en la importància de legislar amb «seguretat jurídica i qualitat normativa».

Podem demana debat

Per la seva banda, el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, va retreure els arguments «cruels i agressius» contra el col·lectiu trans arran de la proposta d'autodeterminació. «Això és sens dubte sorprenent i ens porta a preguntar-nos si aquest debat no està relacionat amb el fet que Unides Podem estigui en el Govern i, en concret, al Ministeri d'Igualtat», va qüestionar Echenique. Preguntat sobre si han demanat explicacions al PSOE o si Unides Podem podria renunciar a la lliure determinació de gènere, Echenique va dir que els debats amb el PSOE sobre la normativa han de continuar.

Petició de dimissió

Per part seva, la Federació Plataforma Trans va demanar la dimissió de la vice-presidenta primera del Govern en considerar «inacceptables i frívoles» les ?declaracions sobre l'esborrany de la llei trans. Des d'aquesta federació consideren una frivolitat «que la identitat de les persones trans se situï en el desig o caprici», segons Efe.