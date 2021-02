Borrell demana la llibertat de Navalni i Rússia replica amb els presos independentistes catalans

Rússia es mostra inflexible a l'hora de debatre el cas Navalni amb la UE. A cada retret formulat ahir durant la seva visita a Moscou per l'alt representant europeu de Política Exterior, Josep Borrell, el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va respondre recordant el tracte que han rebut moviments opositors a Europa o els EUA, equiparable segons la seva opinió. El cap de la diplomàcia russa va arribar a comparar el blocaire anticorrupció amb els presos independentistes de Catalunya, i la violenta repressió de les protestes al seu país, amb recents actuacions de la policia als EUA.

«Per descomptat que hem parlat del cas de Navalni i sobre la gent detinguda a les manifestacions», va destacar Borrell, abans d'exigir una «investigació transparent» per a «aclarir» els fets. A la seva dreta, Lavrov va respondre, implacable, amb una duríssima amonestació que semblava fins i tot dirigida personalment a Borrell, un home que sempre ha defensat la idea que a Catalunya no hi ha presos polítics: «Els líders independentistes catalans són a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que els tribunals d'Alemanya i Bèlgica han fallat en contra; Espanya ha demanat no dubtar de les seves decisions judicials; això és el que volem d'Occident en termes de reciprocitat». El cap de la diplomàcia russa també va qüestionar les investigacions de científics alemanys certificant l'intent d'assassinat. La polèmica generada a Espanya per les paraules de Lavrov va ser tan important que a la tarda, la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, es va veure en la necessitat de respondre el mandatari rus: «Espanya és una de les 23 democràcies plenes» del món i «tots els ciutadans tenen garantits els seus drets i llibertats».

Sentència injusta

Navalni ha estat enviat a presó per violar les condicions d'una sentència judicial dictada el 2014 de tres anys i mig de presó, en viatjar a Alemanya per ser hospitalitzat, després d'haver estat enverinat amb un agent tòxic d'ús militar del tipus Novitxok. El Tribunal Europeu de Drets Humans va dictaminar en el seu dia que el judici al qual havia estat sotmès el blocaire per corrupció no havia estat «imparcial». La repressió de les protestes posteriors a la condemna de l'activista han provocat la detenció de més de 10.000 persones, moltes de les quals s'amunteguen en aquests dies en cel·les, algunes fins i tot en centres de detenció provisionals.

Donada la inexistència de resultats de la visita de Borrell respecte el destí de l'activista, creix la possibilitat que s'imposin sancions en una propera reunió dels titulars d'Exteriors comunitaris que se celebrarà el 22 de febrer. En un to aspre, Lavrov va respondre a aquesta amenaça assegurant que el comportament dels Vint-i-set s'assembla al dels EUA imposant «sancions unilaterals», i va destacar que el seu país considera la UE cada vegada més «com un soci no fiable».

Hores més tard, el Govern rus anunciava l'expulsió de diplomàtics d'Alemanya, Polònia i Suècia, als quals acusa de participar en les accions en suport a Navalni. Durant la roda de premsa, els mitjans russos van portar en tot moment la veu cantant, amb atacs a la UE durant les seves intervencions, i amb prou feines hi va haver espai en els minuts finals de la trobada amb els mitjans per parlar del cas de l'opositor.

Borrell tampoc va aconseguir el seu declarat propòsit de reunir-se amb Navalni. De fet, la seva visita a Moscou va coincidir amb una nova vista en un tribunal moscovita contra el blocaire per respondre als delictes d'«injúries» contra un antic combatent de la segona guerra mundial.