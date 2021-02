Milers de birmans protesten contra el cop d'estat militar

Unes 3.000 persones van protestar ahir als carrers de Rangun, la capital econòmica de Myanmar, en la manifestació més gran des del cop d'Estat contra Aung San Suu Kyi, mentre els responsables militars, en un intent de fer callar aquestes veus dissidents, van bloquejar l'accés a internet i van seguir detenint detractors.

L'últim arrest de què es té notícia és el d'un australià, Sean Turnell, de 75 anys, que va treballar com a conseller econòmic de l'excap de facto de govern, i que va assegurar a la BBC que estava retingut a Myanmar. Si es confirma, seria el primer arrest d'un estranger des que es va produir el cop d'Estat.

Els manifestants, molts d'ells joves, van protestar prop d'una universitat lluint màscares, bufandes i braçalets vermells, color de la Lliga Nacional per la Democràcia (LND), el partit d'Aung San Suu Kyi, detinguda dilluns.

«Som aquí per lluitar per la nova generació, per alliberar-los de la dictadura militar», va dir a l'AFP una de les manifestants. No es va registrar cap enfrontament amb les forces de seguretat, que van desplegar un important dispositiu.

Paral·lelament, la censura continua i el país va registrar importants talls en el servei d'internet a tot el territori, segons l'ONG de vigilància NetBlocks. Telenor, un dels principals operadors de telecomunicacions de país, amb seu a Noruega, va confirmar que les autoritats havien ordenat el divendres el bloqueig de Twitter i d'Instagram «fins a nova ordre».