L'home acusat de fingir 2.000 tumors accepta dos anys de presó per estafa

Paco Sanz, conegut com l'home dels 2.000 tumors, ha acceptat una pena de dos anys de presó a l'inici del judici que se celebra en l'Audiència Provincial de Madrid, després d'arribar a un acord amb la Fiscalia en el qual reconeix haver estafat a milers de persones simulant una malaltia terminal.

A l'inici del judici la defensa del valencià Paco Sanz i la Fiscalia han negociat una conformitat i finalment han arribat a un acord en el penal però no en el referit a la responsabilitat civil sobre cadascun dels afectats.

Així la Fiscalia ha rebaixat la seva petició de presó per a Paco Sanz de sis anys de presó a dues, i per a la qual era la seva parella en l'època de l'estafa de tres anys de presó a un any i nou mesos.

Per tant en el judici es dirimirà únicament la possible responsabilitat civil dels processaments, segons han acordat les parts la inicio de la sessió.

Les acusacions s'han adherit a la petició el Ministeri Fiscal.

Paco Sanz està acusat de fingir als mitjans de comunicació la gravetat de la seva malaltia i estafar 264.780 euros a milers de persones, entre elles diversos famosos, a les quals va demanar diners per a curar-se.

Al costat de Paco Sanz està acusada d'estafa la seva exparella, Lucía Carmona, així com la mare de l'acusat, qui segons la Fiscalia va ser partícip a títol lucratiu juntament amb els anteriors. El pare, que també va ser imputat, ja va morir.

Entre els afectats que estan citats a atestar en aquesta causa es troben l'humorista José Mota, el presentador de televisió Jorge Javier Vázquez, l'exdirector general de Joventut de la Comunitat de Madrid i exjugador de waterpolo Pedro García Aguado, conegut pel programa televisiu "Hermano Mayot", els actors Santi Rodríguez, Nacho Guerreros i David Muro, i el xef Pedro Roca.

Altres perjudicats són un oncòleg i un dermatòleg, i igualment està citat per a atestar l'escriptor Alejandro Ruiz Hurtado, autor del llibre "Així va caure Paco Sanz".

Han renunciat a les testificals els cantants Ramón Melendi i Charo Reina, els presentadors de televisió Risto Mejide i Dani Mateo, el youtuber Auronplay i el futbolista del Cadis Álvaro Negredo, sense perjudici de les indemnitzacions i altres efectes de la sentència que els pogués correspondre.