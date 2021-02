Al·lega que tenir sexe amb la seva xicota és una necessitat bàsica per saltar-se el tancament perimetral

Les qüestions sentimentals estan triomfant en les excuses donades pels infractors que miren d'esquivar el tancament perimetral establert els caps de setmana a diverses comunitats autònomes per frenar els contagis per Covid-19.

El rosari d'excuses que han sentit els agents de la Policia Local d'Alacant aquest cap de setmana passat donen per escriure un llibre d'anècdotes, però sens dubte el premi se l'emporta un home de 40 anys que viatjava amb autobús de Múrcia a Alacant per visitar la seva xicota i va ser identificat en un control. La Policia Local va donar l'alto a l'autocar diumenge passat a les deu del matí i un dels viatgers va tractar de defensar davant els policies que estava habilitat per accedir a la ciutat malgrat el tancament perimetral. L'home va al·legar que les necessitats bàsiques estan permeses, va mostrar un retall de premsa sobre això, i va afirmar que feia un mes que no veia la seva xicota i que havia viatjat des de Múrcia per fer l'amor amb la seva parella. Va defensar que el sexe és una necessitat bàsica de l'ésser humà, com el menjar, i va tractar sense èxit d'accedir a Alacant. La Policia Local li va aixecar una acta de sanció per incomplir el tancament perimetral i el va fer baixar de l'autobús.

El passatger sancionat va haver de trucar per telèfon perquè vingués algun conegut de Múrcia a recollir-lo i al final va marxar sense poder fer l'amor i amb la multa a la cartera, tot i que va anunciar la seva disposició a recórrer la sanció perquè, segons el seu parer, estava en el dret d'entrar a Alacant per satisfer «una necessitat bàsica».

Una altra de les persones infractores va mirar de convèncer els policies locals perquè el deixessin passar el control perquè havia d'anar a Decathlon a comprar un regal a la seva xicota i que es jugava la relació si tornava sense. La multa no l'hi van perdonar, la seva xicota se suposa que sí que el va exculpar.

Hi ha parelles on no importa l'edat per gaudir de l'amor o almenys això és el que posen com a excusa per eludir els controls. Dos octogenaris van ser parats a Alacant i l'home va declarar que tenia reservada una habitació a l'Hotel Meliá per passar el cap de setmana «de festa amb la seva xicota».

Una dona es va fer la despistada davant els agents i per duplicat. Dissabte va al·legar que anava a visitar una amiga a Alacant, que és molt gran i que no recordava els dies del tancament. L'endemà, va tornar a ser interceptada i va dir que anava a comprar a un supermercat que a l'Altet no hi és. La compra li va sortir cara.

Una altra dona va presentar una cita que tenia en un establiment d'estètica per depilar-se els engonals i va intentar evitar la multa dient que es tractava d'un centre sanitari, com els inclosos a les excepcions a la prohibició del tancament perimetral.

La Policia Local d'Alacant també va topar amb conductors negacionistes, com un metge alemany que es dirigia a una clínica privada de Dénia i va aprofitar la parada per defensar davant els agents que el virus no existeix.

Un conductor que es va fer el despistat va culpar el GPS del seu vehicle i va dir que la seva intenció era anar a Santa Pola, però inexplicablement l'havia guiat fins a Alacant. Però no va colar l'excusa, com moltes d'altres exposades el cap de setmana a la Policia Local d'Alacant, que va posar 247 sancions, 140 a conductors per incomplir el tancament.