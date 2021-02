La cara B del cop d'Estat del 23-F

Quaranta anys després, la majoria de ciutadans que van hiperventilar davant de la Telefunken en veure el tinent coronel Antonio Tejero i els seus 200 guàrdies civils entrar per la força al Congrés dels Diputats segueixen creient en la versió oficial dels fets: van ser un grapat de militars encoratjats per l'extrema dreta i punt. Roberto Muñoz Bolaños, expert en història militar de l'Espanya de segle XX, professor de les universitats Francisco de Vitòria i Camilo José Cela, té una còpia del sumari encara no desclassificat del judici als colpistes -li va entregar l'advocat de Tejero, Àngel López Montero- i destapa la cara B en el llibre El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa). A continuació, l'historiador fa de cicerone per la cuina de l'assalt.

L'«storytelling» oficial és una recreació molt lliure?

Muñoz Bolaños no titubeja: «Sí». A partir del 24-F, explica, un sector de la premsa es va afanyar a teixir un relat per a la posterioritat amb dues vistoses idees: 1.L'origen ideològic del cop calia buscar-lo en sectors de l'extrema dreta civil, 2. Cap institució important de l'Estat -inclosos els partits polítics i la Corona- havia tingut res a veure amb l'assumpte. «L'objectiu era salvaguardar les elits i el Rei», afirma. I l'opinió pública -més càndida en els 80- ho va comprar perquè els assenyalats «eren un conjunt de personatges molt antipàtics».

Tot i així, l'historiador es pregunta en veu alta: «Com es va poder creure que algú com Juan García Carrés (condemnat a dos anys de presó per conspiració per a la rebel·lió militar), que havia presidit un sindicat que incloïa els serenos (vigilants nocturns que obrien les portes als veïns) durant el franquisme, o que José Antonio Girón, que tenia 70 anys i no pintava res, estiguessin darrere del cop? ». Fos com fos, entre els blanquejadors del relat, prossegueix, «van destacar periodistes com Ricardo Cid Cañaveral, Fernando Jáuregui i Pilar Urbano», que 32 anys després acabaria assenyalant Joan Carles I com l'«elefant blanc» de l'operació colpista en el llibre La gran desmemòria: el que Suárez va oblidar i el Rei prefereix no recordar.

La correcció

Sumari en mà, sosté Muñoz Bolaños que un nodrit sector de l'elit conservadora, partidària d'un «sistema democràtic limitat», va veure amb estupor com l'inicialment «obedient» Adolfo Suárez legalitzava el PCE, no llançava sosa càustica a la cosa autonòmica -ETA estava molt activa- i plantejava un Estat social i democràtic. En resum: amenaçava els seus privilegis. Volien mantenir el sistema impositiu franquista, deixar de tocar els nassos amb els drets laborals i controlar «no només el procés de presa de decisions econòmiques, sinó polítiques ».

Així, des de la primavera de 1977, empresaris, banquers i algun que altre nostàlgic de l'ancien régime van acudir com papallones a la llum als dinars i sopars «organitzats pel periodista Luis María Ansón», president de l'agència EFE i confés partidari d'«un franquisme sense Franco ». Seguien el consell de Henry Kissinger (que tenia la seva pròpia agenda al tauler europeu): que hi hagués eleccions -amb una esquerra descafeinada- i ja entrarien a la Comunitat Europea i després a l'OTAN. «A Europa la democràcia parlamentària no funciona bé i cal posar-li remei -els va dir el falcó nord-americà-. Go slowly! ».

Diversos sopars després, aquella elit va concloure que, davant la possibilitat d'un cop militar, havia d'apostar -se «sense sortir de carril de la legalitat» per un Govern de concentració nacional, en el qual estarien tots els partits de l'arc parlamentari -excepte els nacionalistes-, presidits pel general Alfonso Armada, secretari general de la Casa del Rei durant 17 anys, membre de l'alta burgesia i l'oposat a un exaltat.

Aquell pla renove va rebre el nom de Solució Armada. Segons l'historiador, «des del sector econòmic d'aquesta elit va sortir l'aposta més clara «a favor de la Solució». Un jove empresari, Joan Rosell, que presidiria la CEOE entre 2010 i 2018, va descriure en l'obra Espanya en direcció equivocada una operació -«excepcional, però l'única posible»- similar a l'encapçalada pel general De Gaulle el 1958. Però com que Muñoz Bolaños és acadèmic primmirat, destaca que «no es pot parlar d'una trama civil del cop del 23-F, sinó d'un projecte de transició paral·lela amb un component militar ».

El projecte aterraria, assegura, de la manera següent: després d'una moció de censura a Suárez, un grup de diputats de la UCD proposaria Armada com a candidat, perquè socialistes i comunistes poguessin votar sense que els tragués els colors.

El Rei coneixia el pla?

«El projecte no s'hauria pogut dur a terme si no hagués comptat amb la no-oposició del Rei », mesura les seves paraules l'historiador. «A la vista oral, Milans del Bosch afirma que el que pretenia Armada era posar en marxa la seva solució, que era de públic coneixement... ». I el fiscal, de cop, el talla i li canvia de pregunta. «De públic coneixement -matisa l'expert- significa que el Rei coneixia la Solució Armada, però també el PSOE, la UCD, Coalició Democràtica... Tots s'havien reunit amb Armada ». També, segons els papers, Milans afirma que «el Rei s'inclinava per un canvi de Govern civil», mentre que «la Reina preferia un govern de militars», extrem aquest que l'historiador posa en dubte.

Ara bé, com prohoms de l'esquerra podien haver-se reunit d'amagatotis amb Armada? Segons Muñoz Bolaños, agents del CESID, com el comandant José Luis Cortina, «en contacte amb els planificadors des de 1977 », havien fabricat una teranyina d'influència sobre els mitjans de comunicació de l'extrema dreta per tal d'estendre la psicosi d'un imminent cop militar. Tothom va acabar sentint soroll de sabres i interioritzant que la involució militar només es podia evitar «si un d'ells arribava a la presidència».

La gran incògnita

«La incògnita per aclarir és què va passar entre el 3 i el 12 de febrer de 1981». El 3 va ser un dia en què Armada es va comportar de manera estranya. 1. El Rei el truca des de Barajas, abans de volar a la que seria la seva primera i crispada visita oficial a Euskadi, i li comunica: «Alfonso, t'han triat segon cap de l'Estat Major, et traslladen a Madrid». 2. Després d'unes hores, a Lleida, Armada confessa al coronel Diego Ibáñez Anglès, un home de Milans del Bosch: «Els poders fàctics de la nació m'han elegit president del Govern, resa per mi a la Verge dels Desemparats!». I 3. A la nit acudeix a un sopar organitzat per Jordi Pujol, en el qual Marta Ferrusola li pregunta «general, què li sembla com a president Calvo Sotelo? », i ell respon: «Senyora, no crec que Calvo Sotelo sigui president del Govern». Però el 12 de febrer el candidat és Leopoldo Calvo Sotelo. «Suárez i Pío Cabanillas lles van jugar molt fort i elvan proposar a ell -explica Muñoz Bolaños-, de manera que els afins a Armada van quedar impossibilitats »per dur a terme el seu projecte. Una cosa «es va torçar» en la mentdel general.

El 13, segons l'expert, Joan Carles I i Armada van mantenir una entrevista en la qual el militar va informar: «No en tinc la seguretat completa, però crec que en alguna Regió, que podia ser la II o la III, volen donar un cop i, aprofitant aquesta actitud, Tejero faria alguna cosa a Madrid ». Quan Armada va ser processat, assenyala Muñoz Bolaños, va sol·licitar al Monarca autorització per a utilitzar aquella conversa a La Zarzuela en la seva defensa i va rebre un no per resposta. «És probable que el Rei autoritzés a Armada a reconduir qualsevol intent -sospita l'historiador-, i és possible que Armada entengués l'autorització en un sentit lax, i el que va acabar fent va ser unir-se al cop de Tejero».

Armada s'havia trobat amb l'ambaixador dels EUA, Terence Todman -el Nadal de 1980 va passar un dia a la seva finca de Santa Cruz de Rivadulla (La Corunya) -, i Washington, que coneixia » totes les operacions de la Transició paral·leles des de 1977», va saber que «un home del CSID havia informat que l'operació de Tejero es produiria el dilluns 23». El Vaticà també tenia informació. «Presumptament, el comandant José Luis Cortina Prieto havia filtrat dades a alguns membres de l'episcopat».

Les dues coses, segons Muñoz Bolaños, expliquen que el 23-F totes les bases nord-americanes comencessin el dia en alerta i a Lisboa hi hagués un avió AWACS a punt per captar comunicacions. O que la Conferència Episcopal romangués tot el dia «reunida i aïllada» a la Casa d'Exercicis de la Pineda de Chamartín. «No van fer cap manifestació en favor de la democràcia fins el 24-F, argumentant que «només tenien un telèfon»-explica l'historiador-.

De fet, José María Martín Patino, bisbe auxiliar de Madrid, va voler fer una nota oficial i el cardenal Narciso Jubany li va respondre: «Per què no la llances tu sol, com a cosa teva?».

Del pla polític al sainet

Pel que sembla, Armada aspirava a «que Tejero entrés al Parlament, interrompés la votació d'investidura i tallés la comunicació amb l'exterior ». Sense violència. Ell es proposava president i santes pasqües. Però el guàrdia civil, «que no tenia cap coneixement de l'operació que hi havia darrere, va fer el que va voler».

En saltar el nom de Leopoldo Calvo Sotelo, havia donat per fet que la via Armada estava morta. Quan va començar el pim pampum, a tots -elit, partits polítics i el mateix Rei- se'ls va fer un nus a l'estómac. Allò podia esquitxar-los. «Si el cop sortia malament, hi hauria un procés judicial i sortiria el nom del Rei, i si sortia bé, el Rei apareixeria com a instigador». Joan Carles s'havia espremut el cervell buscant una solució que evités el procés judicial. La primera, segons el sumari, va ser que Armada anés a Congrés i es proposés «a títol personal» com a president d'un govern de concentració i, paral·lelament, Tejero sortís a l'exili en un avió preparat a Getafe i «uns 100 milions de pessetes», segons va explicar el seu advocat. No hi hauria conseqüències per a ningú. Però la idea va quedar descartada poc abans de dos quarts d'onze de la nit, quan van començar els trets. «Una operació política molt complexa quedar reduïda a un sainet».

Segons els papers, passada lamitjanit, en explicar a Tejero la proposta que volia fer als diputats, «Armada va cometre l'error de mostrar-li la llista del Govern de concentració » i el de la Benemèrita, que volia una junta militar presidida per Milans, va entrar en un estat d'indignació del qual ja no va sortir més.

A la una de la matinada del 24- F tot se'n va anar en orris. «Per poc». En el moment en què es va comprovar que Armada estava implicat en l'embolic, el Rei va buscar una fórmula que evités un procés judicial. «Va actuar com a escut protector de tots els que havien parlat amb el general, empresaris, partits, ell mateix», afirma l'historiador. El que va venir després és el reset, la versió oficial i la llum verda perquè aquella elit financera i política seguís amb les seves vides.