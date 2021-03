Dos nous càrrecs contra la líder birmana Suu Kyi

Segueixen acumulant-se càrrecs contra Aung San Suu Kyi, la líder birmana. Els dos nous certifiquen un horitzó judicial complicat i amenacen de liquidar la seva carrera política. La jornada també va deixar bones notícies: la lideressa, a la qual no s'havia vist des que va ser detinguda un mes enrere, té un aspecte saludable.

Suu Kyi va aparèixer breument ahir per videoconferència en el procés obert contra ella i altres representants de la seva formació política. El seu advocat, Min Min Soe, va aclarir que conserva el seu bon aspecte tot i que està una mica més prima. El seu equip legal no ha pogut reunir-se amb ella ni assistir-la tot i les insistents reclamacions que ahir el tribunal va prometre que està considerant. Tant Suu Kyi com el president, Wyn Myint, es troben sota arrest domiciliari des que els militars van prendre el poder quan faltaven unes hores per a la constitució del nou Parlament.