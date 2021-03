L'Assemblea de Madrid deixa en mans de la justícia la celebració d'eleccions

L'Assemblea de Madrid va fer ahir el primer pas perquè sigui la justícia la que dirimeixi què preval: la convocatòria d'eleccions anticipades que Isabel Díaz Ayuso va signar per evitar la presentació d'una possible moció de censura o les mocions de censura registrades per Més País i el PSOE per intentar tombar la presidenta. El caos polític que es va viure dimecres a la Comunitat de Madrid, desencadenat per la ruptura de Cs i el PP a Múrcia, té en suspens els partits, que es divideixen entre els que defensen que els comicis s'han de celebrar el 4 de maig (PP i Vox) i els que creuen que cal celebrar els debats per censurar Ayuso (PSOE, Cs, Més País i Podem).

La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament autonòmic va decidir ahir que presentarà recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) contra el decret de convocatòria electoral d'Ayuso. Previsiblement, demanarà mesures cautelaríssimes perquè el tribunal suspengui amb urgència la decisió de la presidenta de dissoldre la Cambra sense necessitat d'escoltar les parts abans. Els membres de la Mesa entenen que dimecres van admetre dues mocions de censura a tràmit i, per tant, no es pot assumir la crida a les urnes que van veure publicada durant la matinada de dimecres a ahir al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM), perquè «es realitza un cop coneguda la tramitació» de les iniciatives de Més País i el PSOE.

A més, aquest embolic legal va fer que no fos la Mesa ordinària de l'Assemblea la que es reunís, sinó que ho va fer la Mesa de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que vetlla pels poders del Parlament autonòmic entre els períodes de sessions, com si la convocatòria electoral fos vàlida. Fonts parlamentàries van explicar que els membres de la Mesa van assumir aquesta contradicció perquè la crida a les urnes havia estat publicada al BOCM. «Però es reuneix per dir-li oficialment a l'Executiu, a través d'aquest recurs, que no està d'acord amb aquest decret de convocatòria perquè hi ha dues mocions pendents», van afegir aquestes fonts.

I del caos jurídic al polític. Ahir alguns dirigents portaven encara l'ensurt al cos. I no se'l treuran de sobre fins que s'aclareixi el camí a seguir a Madrid. Per al PP, és una jugada d'alt risc. Ayuso, que va fer declaracions a nombrosos mitjans de comunicació, va voler deixar clar que el seu desafiament en convocar eleccions estava parlat amb el líder del seu partit, Pablo Casado.

Per part seva, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, i Casado van evitar creuar-se durant el primer acte oficial en què coincidien els dos dirigents després de l'avançament electoral a la Comunitat de Madrid i la moció presentada per Cs i PSOE a Múrcia. No obstant això, dirigents dels dos partits sí que van creuar algunes declaracions, arribant fins i tot la vice-alcaldessa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), a retreure-li al líder del PP la decisió d'Isabel Díaz Ayuso. «Com a Govern de la Comunitat ens heu fotut», va assegurar la dirigent taronja a Casado mentre esperaven a la porta del Parc de Retiro, en un acte organitzat per l'AVT en record a les víctimes de l'atemptat de l'11 de març.

Arrimadas va assegurar que dimecres va parlar amb Casado abans que la presidenta de la Comunitat de Madrid convoqués eleccions anticipades per explicar-li que Cs únicament impulsaria mocions de censura a Múrcia, mentre que a altres comunitats la seva intenció era mantenir els governs de coalició amb el PP. «Nosaltres teníem un pacte i així li ho vaig dir, que nosaltres no faríem res a cap altre govern perquè no es donaven les circumstàncies i jo entenia que ells també complirien la seva part de no fer avançaments electorals», va afegir, abans de destacar que els presidents de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, i de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, «ho han complert perfectament».

Versions contradictòries

Casado va respondre a la versió de la presidenta de Ciutadans, qui també va negar que hi hagués una operació orquestrada des de Moncloa. El líder popular va admetre que va parlar amb Arrimadas, però va afirmar que el va trucar«tres hores després que es fes pública la notícia de la moció de censura a Múrcia». Els horaris, per tant, no quadren.