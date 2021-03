Darias: «Les vacunes d'AstraZeneca han estat aprovades per l'EMA perquè són segures i salven vides»

Carolina Darias ha afirmat aquest dimecres sobre la polèmica a l'entorn del vaccí d'AstraZeneca que les vacunes "han estat aprovades per l'Agència Europea del Medicament (EMA) perquè són segures i salven vides". La ministra de Sanitat ha volgut transmetre un "missatge de tranquil·litat" a l'espera del dictamen de l'EMA sobre els casos de trombosi en persones vacunades. "De moment el que hi ha és una relació temporal, no causal", ha indicat la ministra. En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut també s'ha referit al passaport sanitari, que ha de "facilitar la mobilitat" sense "cap connotació negativa". A més s'ha mostrat del tot contrària a una final de la Copa del Rei de futbol amb públic.

A l'entorn de la vacuna d'AstraZeneca Darias també ha volgut destacar que el que ha posat en evidència tota la qüestió és que "el sistema de farmacovigilància funciona", ja que els tres casos de trombosis rares que s'han detectat fins ara a Espanya "han fet saltar les alarmes".

En tot cas, la ministra ha volgut deixar clar que els casos de trombosi són habituals, per bé que, en aquest cas, el que va cridar l'atenció és que eren "esdeveniments poc freqüents o rars". També ha volgut subratllar que "fins ara el que hi ha és una relació temporal" i que el que ara cal determinar és si hi ha o no una "relació causal". Per això ha instat a esperar a l'informe de l'EMA, que està previst per a aquest dijous.

En aquest sentit la ministra no ha descartat que, si l'informe corrobora la seguretat de la vacuna, es pugui tornar a reunir el Consell Interterritorial de forma extraordinària per valorar si s'aixeca la suspensió de quinze dies d'administració del vaccí adoptada a principis de setmana. També ha desitjat que tota la polèmica no hagi generat rebuig a la població cap a aquest producte, atès que el que s'ha detectat fins ara són "casos molt puntuals". A més ha indicat que, ara com ara, no hi ha cap "pla alternatiu" previst per al cas que l'EMA contraindiqués l'administració del vaccí d'AstraZeneca.

D'altra banda, Darias ha alertat que la pandèmia ha entrat en una fase de "zona vall", i ha fet una crida a la prudència per evitar que hi pugui haver un repunt o, fins i tot, una quarta onada d'infeccions de coronavirus. "No estem en disposició de relaxar cap principi, i menys el de la prudència", ha advertit la ministra de Sanitat.

Finalment, pel que fa a la possibilitat de celebrar una final de la Copa del Rei de futbol amb públic, Darias s'hi ha mostrat obertament contrària: "No és adequat, no és oportú i no és convenient", ha subratllat.