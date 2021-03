Iglesias assegura que «és molt probable que Ayuso acabi a la presó»

Pablo Iglesias creu que Isabel Díaz Ayuso entrarà a la presó. La presidenta de la Comunitat de Madrid no està sent investigada (a diferència d'antecessores com Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes), però l'encara vicepresident segon del Govern, que la setmana passada va anunciar que deixaria el seu càrrec per enfrontar-se a Ayuso a les eleccions autonòmiques del proper 4 de maig, considera que acabarà sent condemnada a penes privatives de llibertat. «El PP és sinònim de delinqüència i crim. Ho diuen els jutges», va assenyalar ahir el líder de Podem. «És més que probable que, quan s'investigui, Ayuso sigui imputada i acabi a la presó», va afegir, sense concretar a quines conductes de la dirigent conservadora es referia.

Com a esbós de la campanya madrilenya, va ser clarificador. El candidat de Podem, que parteix d'una posició inicial compromesa, ocupant el cinquè lloc a les enquestes, busca el cos a cos amb la presidenta autonòmica. També succeeix a la inversa. Dimecres passat, per exemple, Ayuso va qualificar així el vicepresident en una entrevista: «És un caribeny amb xandall que viu dels altres en mansions i amb seguicis de dones».

«Seria terrible que Ayuso i la ultradreta governessin. Calia donar la cara. Sóc madrileny, sóc antifeixista, i si ara sóc més útil a Madrid, és un honor fer-ho», va explicar Iglesias sobre el seu sorprenent salt a la política madrilenya, que també ha suposat cedir el testimoni de la candidatura dels morats a les eleccions generals a Yolanda Díaz, propera vicepresidenta tercera.

Tensions entre els socis

La sortida d'Iglesias, que deixarà la vicepresidència segona i el seu escó al Congrés quan comenci la campanya, es produeix en un moment complicat dins de la coalició. La llei d'habitatge enfronta el PSOE i Podem. Els socialistes, de moment, només contemplen bonificacions i beneficis fiscals per als propietaris que baixin els preus dels lloguers. Però els morats, i amb ells gran part dels grups que van facilitar la investidura de Pedro Sánchez, volen que la futura norma inclogui límits.

Iglesias va recordar que l'acord de coalició signat per Sánchez incloïa un punt sobre aquesta matèria. «Sánchez no traïrà un acord signat en públic. Sánchez no es pot permetre mentir a la cara als seus vontants», va insistir. Segons la seva opinió, la «correlació de forces» al Congrés farà que el PSOE canviï d'actitud.