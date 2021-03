Casado assegura que surt «reforçat» després de les mocions de censura

Pablo Casado va convocar ahir la junta directiva nacional, el màxim òrgan entre congressos del PP, per treure pit per l'ensopegada estratègica del PSOE a les mocions de censura a Múrcia i Castella i Lleó. «Han sortit esquilats», va assegurar en una reunió a la qual estaven convidats més de 400 diputats, senadors, eurodiputats, dirigents autonòmics, provincials i alcaldes de tot Espanya. El líder conservador va acusar Pedro Sánchez d'intentar «rebentar bons governs» en aquestes dues autonomies per «danyar l'alternativa de centredreta que representa el PP». Però aquesta maniobra que La Moncloa i Ferraz van llançar ha estat finalment un «bumerang» que li «ha anat al cap» a Sánchez i, com a conseqüència, va dir Casado, el PP n'ha sortit «clarament reforçat».

La majoria dels participants de la junta es van connectar per videoconferència i només van acudir a la seu de Gènova (encara no hi ha notícies sobre la nova localització) els membres de la cúpula i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Casado no va fer cap referència a Ciutadans o a Vox, però va insistir que la reunificació del centredreta ha de fer-se «per la base», fent llistes electorals amb candidats de sensibilitats diferents . Sense concretar a qui es referia, va assegurar que els seus adversaris han llançat «una llauna de gasolina perquè la societat es polaritzi» .