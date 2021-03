Ábalos: «Votar el PP és votar Vox, estan a la mateixa muntanya»

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va reiterar ahir l'advertència que dissabte va fer Pedro Sánchez, que «Madrid pot convertir-se en la primera autonomia d'Europa governada per la ultradreta». Per a Ábalos, «Partit Popular i Vox ja són indissociables». En un acte de suport al candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, el ministre de Transport va advertir contra la formació un govern PP-Vox a Madrid, i per reafirmar-ho va llançar una pregunta retòrica: «Qui és la candidata de la ultradreta a Madrid? «. «Votar el PP és votar Vox, estan a la mateixa muntanya», va respondre.

Ábalos va reivindicar el Madrid tradicional d'acollida. «Aquesta Comunitat de Madrid no es mereix aquest tipus de populisme que declara enemics de la pàtria com qui fa la llista de la compra: socialistes, comunistes, immigrants, dones, ecologistes...», va recordar.

El ministre va aprofitar l'acte per resumir i avançar les seves polítiques al capdavant de la cartera més relacionada amb el dret a l'habitatge al Govern de Pedro Sánchez, en el centre de les quals va col·locar «la gent, les famílies a les quals els sobra mes per poder arribar al final del sou».

El ministre va explicar que, per al Govern, «el més urgent ha estat revertir la dramàtica reducció d'inversió en habitatge que havien imposat els governs del PP per quadrar els seus comptes», així com va anunciar que el Govern desplegarà una oferta de 100.000 habitatges de lloguer públic a tot Espanya, «que contrasten amb la desídia amb què la dreta va afrontar aquest problema», va dir.