Tanquen el Capitoli dels Estats Units per una alerta externa de seguretat

El Capitoli dels Estats Units es troba sota un tancament temporal d'emergència per una "amenaça de seguretat exterior".



Un cotxe ha embestit aquest divendres una barricada de seguretat al Capitoli i ha provocat ferides a diversos agents de policia, que han estat traslladats a l'hospital.



"La Policia del Capitoli dels Estats Units s'ha desplaçat a la zona de l'accés nort de l'Avinguda de la Independència en ser informada que algú ha embestit amb el seu vehicle a dos agents. El sospitós ha estat detingut. Els dos agents estan ferits. Els tres han estat transportats a l'hospital", ha indicat la força de seguretat a Twitter.



"A causa d'una amenaça de seguretat externa no es permet l'entrada ni sortida de tots els edificis del Capitoli dels EUA en aquest moment", ha indicat un missatge de la Policia enviat als congressistes.





CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6