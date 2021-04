El canal de Suez desencalla l'embús i demanarà 850 milions d'euros com a indemnització

El vaixell portacontenidors 'Ever Given' al canal de Suéz

L'Autoritat del Canal de Suez (SCA, per les seves sigles en anglès) d'Egipte demanarà més de 1.000 milions de dòlars (uns 850 milions d'euros) en compensació per les pèrdues causades pel bloqueig del vaixell portacontenidors 'Ever Given', que va estar encallat i va impedir la navegació per la via fluvial durant gairebé una setmana. Tots els vaixells, uns 422, que estaven aturats esperant la resolució del cas han aconseguit passar ja, cinc dies més tard que s'aconseguís moure el vaixell encallat.

El president de l'SCA, Osama Rabie, ha assenyalat a un canal de televisió local que la compensació pels danys ascendirà a aquesta quantitat i ha afegit que «aquest és el dret i no l'abandonarem», informa 'Daily News Egypt'. Rabie ha precisat que la petició d'aquesta compensació no és només per les pèrdues econòmiques per la suspensió de la navegació durant sis dies, sinó que engloba les despeses ocasionades pel procés de salvament, com l'ús de remolcadors o danys físics.