Cs expulsa el president de Melilla per ocultar la seva imputació

Ciutadans expulsa de les seves files al seu càrrec de major rang territorial. La Comissió de Règim Disciplinari del partit ha decidit expulsar al president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Eduardo De Castro, per «incomplir les directrius del partit» en haver ocultat que estava sent investigat per la presumpta comissió d'un delicte de prevaricació en adjudicar el servei de grues de la ciutat.

En un comunicat, Cs va explicar que De Castro va incomplir les directrius del partit i per aquest motiu el passat 12 de març li va obrir un expedient disciplinari que va quedar resolt dimarts passat, 30 de març. «Cs manifesta que els principis i ideari del partit són un marc indestructible», agrega el text, i es remet a l'article 116.1 dels vigents Estatuts del partit liberal: «Actuar en l'exercici del càrrec públic de manera contrària als principis i normes aprovades pel partit, amb deslleialtat al partit, així com cap als seus òrgans de govern, quan perjudiquin greument la seva consideració davant l'opinió pública».

Procediments judicials

De Castro es troba actualment implicat en un procediment judicial per una querella del PP per un suposat delicte de prevaricació administrativa i malversació en el qual ha estat citat a declarar com investigat al costat dels consellers d'Hisenda i Districtes, Dunia Almansouri i Mohamed Ahmed, tots dos de Coalició per Melilla (CPM). Els tres estaven citats pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Melilla el 5 de març de 2021 per suposades irregularitats en la creació d'un centre de menors al Fort de Rostrogordo en els primers dies del primer estat d'alarma, si bé la citació va ser posposada per al 12 de maig.