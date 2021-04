El número dos de la Gürtel se suma a Bárcenas i admet la corrupció

El considerat número dos de Gürtel, Pablo Crespo, és un altre dels acusats que ha decidit reconèixer la seva participació en les activitats delictives de la trama en el municipi madrileny de Boadilla del Monte, on ha admès que va mediar per adjudicacions públiques a canvi de 593.000 euros.

Diversos acusats d'aquesta peça del cas Gürtel, que començarà a jutjar-se a partir de setembre, han anat presentant en les últimes setmanes escrits on reconeixen la seva participació en els fets i accepten ser condemnats per això, com el considerat líder de la xarxa, Francisco Correa; i el vicepresident de l'empresa Teconsa José Luis Martínez Parra.

Com ells, també el exdirigent del PP gallec Pablo Crespo, que compleix condemna per diverses branques del cas, ha remès dos escrits a l'Audiència Nacional on reconeix els fets pels quals l'acusa la Fiscalia i accepta ser condemnat a 13 anys de presó amb l'aplicació dels atenuants de confessió i dilacions indegudes en la pena.

Pena elevada

La Fiscalia demana per a ell 64 anys i 7 mesos de presó, la segona pena més alta, per darrere de Correa (76 anys i 7 mesos), en una peça on també està acusat el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el Albondiguilla (40 anys i 9 mesos); i el seu successor Juan Jesús Siguero (2 i mig).

En el seu escrit, Crespo admet que va rebre 593.000 euros per participar en la intermediació d'adjudicacions públiques a favor d'empreses com Teconsa, Constructora Hispànica i UFC; i reconeix que, juntament amb Corretja, es van concertar amb el llavors alcalde, l'exdiputat del PP Alfonso Bosch; i l'excap de l'Empresa Municipal del Sòl i l'Habitatge (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, també acusats, per a la concessió pública d'uns terrenys.

Una mecànica que va descrivint Crespo en relació a altres processos d'adjudicació com l'obra del «Parc de l'Esport i la Salut», adjudicada a Constructora Hispànica, empresa d'Alfonso García Pozuelo, condemnat en el cas Gürtel, i qui «va abonar una comissió d'entre el 3% i el 4% del preu d'adjudicació», segons l'acusat, que admet haver cobrat 120.000 euros per participar en ella.

Controlat per «Correa»

Aquest procediment «va ser controlat» per Correa «a través» de l'alcalde González Panero, segons Crespo, que esmenta altres operatives de la trama realitzades amb «el coneixement, aprovació i suport» del llavors regidor. Aquest, assenyala l'escrit, tenia «reunions en el dia a dia» amb Isabel Jordán, que administrava empreses de la xarxa i que també es reunia amb Martín Morales i l'exdiputat Bosch, qui era «esporàdicament retribuït per les facilitats» que els atorgava.

L'exdirigent del PP gallec indica que no pot «aportar molta informació» sobre els cobraments del exalcalde perquè qui portava la relació amb ell era Correa, i compte que van arribar a elaborar-se unes «regles de conducta» en relació als «negocis» a Boadilla arran d'alguns problemes entre tots dos.