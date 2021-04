Boris Johnson, acusat d'irregularitats en la seva gestió per un exassessor

Rebel·lió a Downing Street. L'exassessor de Boris Johnson i artífex del Brexit, Dominic Cummings, va acusar el seu antic cap de presumptes irregularitats en la seva gestió al capdavant del Govern britànic com el suposat pagament «secret» de la reforma del seu pis de Downing Street per simpatitzants del Partit Conservador o la seva negativa a iniciar una investigació interna al Govern per interessos personals. Unes acusacions que han portat Johnson a ser qüestionat dins i fora del seu partit.

Cummings, que va dimitir al novembre de l'any passat entre lluites internes, va acusar Johnson de «falta de competència i integritat» a través del seu bloc, després que l'entorn del polític conservador carregués contra l'exassessor per haver filtrat informació governamental a la premsa. L'oficina de Johnson, que compta amb majoria absoluta parlamentària, nega mala conducta i assegura que el líder conservador ha actuat d'acord amb la llei, mentre que l'oposició laborista demana una investigació.

L'exassessor comença el seu text defensant-se de les acusacions negant que fos ell qui va filtrar a la premsa aquesta setmana missatges de WhatsApp entre el primer ministre i l'empresari James Dyson que van revelar que el primer va prometre al milionari «arreglar» qüestions fiscals si a canvi fabricava ventiladors per a la pandèmia. «No vaig ser, directament o indirecta, la font de la història de la BBC», assegura. A continuació, inicia les acusacions sobre les irregularitats del primer ministre britànic.

L'antic confident assegura que Johnson tenia un pla «poc ètic, estúpid i possiblement il·legal» perquè simpatitzants del Partit Conservador «paguessin secretament» les reformes del seu apartament oficial a Downing Street, on viu amb la seva promesa Carrie i el fill de tots dos. El Govern defensa que Johnson no va incomplir la llei sobre finançament de partits i que va pagar la reforma de la seva butxaca, però el Partit Laborista demana que reveli la identitat dels presumptes donants per comprovar que no se'ls compensés amb «favors».

L'acusació de Cummings confirmaria informacions de premsa dels últims mesos que indicaven que Johnson va rebre diners no declarats de donants per pagar les obres al seu pis -més ampli que el que hi ha sobre el despatx oficial-, presumptament valorades en uns 230.000 euros.

D'altra banda, Cummings assegura que Johnson va intentar frenar una investigació interna sobre qui dins del Govern havia filtrat a la premsa que decretaria un segon confinament per la pandèmia de coronavirus -que va entrar en vigor el passat novembre-en adonar-se que el culpable podia ser l'assessor Henry Newman, amic de la seva xicota. Segons la seva versió, el primer ministre li va dir que «potser caldria aturar la investigació sobre la filtració», ja que si es confirmava l'autoria de Newman «hauria d'acomiadar-lo» i això li causaria «seriosos problemes amb Carrie, ja que són amics íntims» . Prèviament, l'entorn de Johnson havia acusat Cummings d'aquesta perjudicial filtració, el que ell nega i demana demostrar en una investigació pública.