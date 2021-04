L'Índia supera les 200.000 morts amb la pandèmia desencadenada

Serveixen els parcs, els aparcaments i aviat les carreteres. Les pires improvisades de les quals broten columnes de fum omplen Nova Delhi per lidiar amb les víctimes de la segona onada del coronavirus. La pandèmia causa una víctima cada quatre minuts a la capital índia i les esperes als crematoris superen les 20 hores. El percentatge acumulat de mortalitat a l'Índia és encara baixíssim en comparació amb alguns països occidentals, però les seves escenes de devastació i el col·lapse del seu sistema sanitari no tenen precedents, privats els malalts de llits i oxigen i d'un adeu digne als morts, amb els familiars demanant auxili a les xarxes socials o recorrent al mercat negre per aconseguir medicines o vacunes.

L'Índia va informar fa un any de la primera víctima de coronavirus i acaba de superar la barrera de les 200.000 a la qual fins ara només havien arribat als Estats Units i el Brasil. Són xifres oficials que els experts miren amb recel perquè als enganys de tots els governs amb els comptes s'afegeix a l'Índia la saturació dels mecanismes registrals. Ahir es van comptar 3.293 morts i 362.757 contagis. Són números inèdits al món des que es va començar a parlar d'una estranya pneumònia a Wuhan. I en aquest quadre de punyent escassetat de mitjans s'explica l'ira popular davant la notícia que Nova Delhi ha destinat un hotel de luxe per a l'ús exclusiu dels magistrats i les seves famílies.

La capital està en quarantena, igual com els estats del sud de Maharashtra i Karnataka, i en altres regions s'han accentuat les restriccions de mobilitat amb l'exèrcit protegint els camions que traslladen els cilindres d'oxigen.