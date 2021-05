El president colombià retira la reforma tributària per les protestes als carrers

Després de dies d'intenses protestes al carrer que han causat almenys 21 morts, el president de Colòmbia, Iván Duque, s'ha vist forçat a retirar del Congrés el polèmic i gens popular projecte de reforma tributària. Les mobilitzacions han tingut una intensitat que recorden l'esclat que hi va haver el 2019, però en aquesta ocasió cal afegir la tercera onada de la pandèmia a la qual fa front el país i que ja ha causat la mort de 75.000 persones. A més, les unitats de cures intensives estan a punt de col·lapsar.

Sortir a protestar als carrers sota aquestes condicions ha mostrat la gravetat d'un problema que el Govern de dretes no ha arribat a calibrar. Ahir ja es parlava de dimissions en el Gabinet, entre elles la del ministre d'Hisenda i promotor de la polèmica iniciativa, Alberto Carrasquilla, qui no va estar present la nit de diumenge quan Duque va informar al país en un missatge a la nació per televisió que havia decidit aturar la reforma. Duque va aparèixer al costat del seu equip de Govern. El Departament Administratiu Nacional d'Estadística (DANE) ha consignat que un 42,5% dels colombians són pobres i la pandèmia ha provocat una caiguda de set punts del PIB.