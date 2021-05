La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) va denegar ahir el toc de queda nocturn decretat pel Govern de Navarra per evitar la proliferació dels «botellons» al considerar que la mesura «no supera el cànon de necessitat i proporcionalitat». El Tribunal, que tampoc va ratificar l’horari de tancament de les terrasses dels establiments d’hostaleria, fixat a l’ordre foral a les deu de la nit, al ser una mesura lligada al toc de queda, sí que va avalar la limitació de reunions, tant en l’àmbit públic com en el privat, a un màxim de sis persones, per considerar-la «ajustada i proporcionada».

La interlocutòria recull que «el control del denominat «botellon» no necessita ni exigeix una mesura tan invasiva en els Drets Fonamentals (o almenys no s’ha justificat completament per cobrir el judici de necessitat i proporcionalitat)».

Al respecte indica que el control del «botellon» es pot realitzar amb aplicació de la legislació ordinària (el mateix que es feia abans de la pandèmia) no necessitant l’aplicació de la legislació sanitària extraordinària».

A la interlocutòria, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem, la sala sosté sobre el toc de queda que «és evident que aquesta mesura (com totes les mesures que es proposen o s’han proposat en altres moments pel Govern de Navarra: confinament perimetral, etc.) són eficaces (judici d’idoneïtat), unes en una mesura més gran que d’altres, però totes eficaces», però amb això no n’hi ha prou per poder ratificar una mesura tan restrictiva d’un Dret Fonamental».

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra tampoc va ratificar l’horari de tancament de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració, fixat a l’ordre foral a les deu de la nit, al ser una mesura lligada al toc de queda nocturn.