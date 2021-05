Els ministeris de Sanitat i Educació han enviat un esborrany a les comunitats autònomes on plantegen que els alumnes majors de sis anys segueixin portant mascareta el pròxim curs, però que obre la porta a reduir fins a 1,2 metres la distància interpersonal, fet que permetria que els centres educatius augmentin la ràtio d'alumnes per classe que havien rebaixat per l'obligatorietat de fixar la distància en 1,5 metres. La proposta, avançada per El País i confirmada per Sanitat, serà objecte de debat aquest dijous a la Comissió de Salut Pública i divendres a la Comissió d'Educació. El govern espanyol sosté que està obert a introduir-hi canvis i el document final no s'aprovarà fins a la setmana que ve.

L'esborrany, que contempla el protocol a aplicar el curs que ve a primària, secundària, ESO, batxillerat, FP i Ensenyaments Artístics i Esportius, estableix que els alumnes continuaran formant grups bombolla o mantenint la distància interpersonal.

El document parteix de la premissa que les mesures que s'han aplicat durant el present curs han funcionat correctament, però recorda que encara no s'ha definit com es farà la vacunació infantil i que no se sap com afectaran a l'evolució de la pandèmia les variants detectades.

Per aquest motiu manté que es continuaran ventilant les classes, si pot ser de forma "permanent", i es faran entrades i sortides graonades per grups per evitar massificacions. Estableix que continuarà el protocol al pati per evitar contacte entre grups.

Pel que fa a la distància entre alumnes, el govern espanyol espera que serveixi per garantir les classes presencials de tot l'alumnat, tot i que manté la porta oberta a un model híbrid entre teletreball i presencial si hi ha brots.