El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha reclamat aquest divendres als països rics que renunciïn a vacunar infants i adolescents i que donin aquests vaccins al mecanisme Covax per fer-los arribar als països pobres. En una roda de premsa, el director general de l'OMS ha dit "entendre" que els països rics que ja han vacunat part de la població adulta ara vulguin començar a subministrar la vacuna als menors, però els ha instat a "reconsiderar" la decisió perquè només el 0,3% de les dosis han anat a parar a països pobres.

"Als països amb ingressos baixos i mitjans l'oferta de vacunes no està sent suficient per immunitzar ni tan sols els professionals sanitaris i de cures. Els hospitals s'estan inundant de gent que necessita urgentment cures vitals", ha subratllat.

D'altra banda, Tedros Adhanom ha assegurat que al ritme actual el segon any de pandèmia serà "molt més mortal" que el primer. "Salvar vides i els mitjans de subsistència –no un o l'altre- és l'única sortida", ha remarcat.