El pare de l’Anna i l’Olivia, Tomás Antonio Gimeno, va ser proposat per a sanció per part de la Guàrdia Civil després de sorprendre’l navegant amb la seva embarcació instants abans que se li perdés el rastre. Gimeno va ser interceptat a les 23.15 hores, quan tornava a port, i denunciat per saltar-se el toc de queda, en aquell moment fixat a Tenerife a les 23 hores.

Els agents de la Guàrdia Civil no van trobar res sospitós a l’embarcació. En aquell moment, la mare encara no havia denunciat la desaparició de les nenes després que la seva exparella no les tornés a l’hora acordada.

Segons la reconstrucció dels fets realitzada a partir de les càmeres de seguretat de la Marina a Santa Cruz, on tenia l’amarratge, i del testimoni d’un vigilant d’aquestes instal·lacions, Tomás Antonio G.C. va sortir dues vegades a la mar, la primera sobre les 20.50, i va tornar a port a les 23.30.

Abans, el vigilant del port esportiu el va veure treure del seu cotxe i carregar a la llanxa bosses de mà, maletes i bosses de roba. Després, va anar a una gasolinera pròxima, va comprar un carregador de mòbil, el va recarregar uns minuts i va tornar a salpar a les 00.30 hores. En tot moment se’l va veure sol, sense la companyia de les dues nenes.

Cadireta flotant

La llanxa va ser localitzada l’endemà buida i a la deriva, i hores més tard el dispositiu de recerca va trobar flotant a l’aigua una cadira de retenció infantil d’una de les nenes. Una vegada remolcada a port, la Guàrdia Civil va trobar a l’embarcació, que no tenia àncora, restes de sang, que van resultar ser d’Antonio Tomás G.C.

El jutjat de Güímar que instrueix la causa circumscriu les investigacions a un presumpte delicte de segrest. Es mantenen obertes diverses línies d’investigació, i, de fet, el jutjat va decretar una ordre de recerca internacional. En paral·lel, continuen les tasques de recerca per aire i mar dels tres desapareguts, pare i filles.